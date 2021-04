A más tardar el 20 de abril adultos mayores estarán vacunados: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita sorpresa y “discreta” al estado de Puebla en donde reiteró que a más tardar el 20 de abril, todos los adultos mayores de México estarán vacunados contra la Covid-19.

Frente a líderes comunitarios del poblado de Ayoxuxtla, en municipio de Huehuetlan, Puebla y en el marco del aniversario del asesinato de miliano Zapata, el mandatario presumió: “ya estamos por terminar de vacunar. Yo espero, más con lo que nos estás planteando, que en unos 10 días ya estén todos vacunados los adultos mayores...antes del 20 de abril tienen que estar vacunados todos los adultos mayores”.

Te puede intersar: VIDEO: Turista sufre quemaduras en su rostro con bebida flameante

Momentos antes, Margarito Araujo, presidente auxiliar de Ayoxuxtla reclamó por el abandono de las autoridades y aseguró que no han recibido apoyos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (Sedatu) y que tampoco ha llegado a ese lugar la vacuna contra Covid-19.

“Yo no sé qué ha pasado que aquí la vacuna del covid no ha llegado y pues los viejos ahora sí que la necesitan. Ya llegó la segunda dosis en otros municipios y aquí no ha llegado ni la primera”, reclamó y fue en ese contexto que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió.

López Obrador visitó el poblado de Ayoxuxtla, en municipio de Huehuetlan, Puebla, como parte de un homenaje a la conmemoración del aniversario luctuoso del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, ocurrido en 1919.

Te puede interesar: Clima México: Saca el paraguas que se prevén lluvias y mucho calor

Explicó que acudió a Ayoxuxtla de forma discreta, sin que nadie supiera. Incluso dijo que no le avisó con anticipación al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa para que no se realizara ningún acto que se pudiera mal interpretar.

“Tenemos que seguir cuidándonos por la pandemia pero además estamos en veda electoral y no quiero que se mal interprete. Estamos llevando a cabo una conmemoración cívica”, matizó.

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, el mandatario difundió el video de su acto, el cual tiene una duración de 30 minutos.

López Obrador explicó que era importante acudir a visitar Ayoxuxtla, pues en ese lugar Zapata, el Caudillo del Sur, firmó el plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911.

“Estamos recordando a un gran dirigente que luego fue traicionado por Guajardo que lo invita a comer a la Hacienda de Chinameca y al entrar le dispararon por la espalda de manera cobarde, a este gran dirigente agrarista que nunca vamos a olvidar”, rememoró.

Aquí el video:

Te puede interesar:Funeral del Príncipe Felipe será el 17 de abril