¡Fiesta belga!, investigan fiesta de militares con stripper

Investigan fiesta de militares con stripper. El Ministerio de Defensa de Bélgica comenzó una investigación sobre fiesta clandestina que fue efectuada en el cuartel de Tielen.

Imágenes de fiesta militar con stripper en cuartel buartel belga

En las imágenes, se puede ver a una veintena de miembros del tercer batallón de paracaidistas mientras bailan y beben alcohol a pesar de las medidas para reducir los contagios de COVID-19. En las imágenes de la fiesta también muestra a una stripper que de manera clandestina fue introducida en el cuartel de seguridad. La dirección del ejército belga abrió una investigación y señaló: "Nos estamos tomando esto muy en serio".

El Ministerio de Defensa de Bélgica inició una investigación sobre peculiar fiesta efectuada en cuartel de Tielen.

|“VTM NIEUWS”

Baile, bebidas y stripper en fiesta de militares belgas

En las imágenes también se observa a un elemento del Regimiento de Operaciones Especiales que se encuentra atado a una silla, mientras es golpeado con un látigo por la stripper. Otro soldado, junto con una docena de colegas, posa completamente desnudo para una fotografía grupal con la stripper. Se trata de imágenes que rondan en círculos militares y que llegaron a manos del reportero de "VTM NIEUWS", Faroek Özgünes.

"VTM NIEUWS" confrontó a los líderes del ejército con los videos, pero ellos aseguran que no saben nada al respecto.

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Gral. Marc Thys, Estado Mayor del Ejército de Bélgica:

"Este es un comportamiento inaceptable del que no estábamos al tanto. Es una clara brecha de seguridad y no representa los estándares y valores dentro de nuestra organización".

Nadie del comando del ejército se encontraba al tanto de los videos, ni siquiera el comandante.

Gral. Marc Thys, Estado Mayor del Ejército de Bélgica:

"La sala de la unidad estaba completamente preparada para la ocasión, sin que nadie se diera cuenta. Así que debieron ser muy ingeniosos".

El Ministerio de Defensa de Bélgica inició una investigación sobre peculiar fiesta efectuada en cuartel de Tielen.

|“VTM NIEUWS”

Ministerio de Defensa de Bélgica investiga fiesta militar con stripper

Conforme a las primeras investigaciones, la fiesta tuvo lugar el día martes 4 de mayo de este 2021, en plena contingencia sanitaria de COVID-19. Los presentes son miembros del Tercer batallón de paracaidistas, parte del Regimiento de Operaciones Especiales, de la unidad de élite y respuesta rápida de las Fuerzas de Defensa.

Ludivine Dedonder, Ministra de Defensa en Bélgica:

"Esto no pertenece a Defensa y daña la imagen de todos los soldados que realizan un trabajo ejemplar en el extranjero y en Bélgica".

Las investigaciones internas ya se encuentran en marcha y se centran en tres posibles infracciones:

1.- Seguridad del cuartel militar

2.- Reglas de distanciamiento ante la COVID-19

3.- Uso de alcohol en el lugar de trabajo.

Si las investigaciones confirman estas violaciones, el Ministerio de Defensa de Bélgica tomará las sanciones disciplinarias y/o legales correspondientes.