Desde el pasado 3 de noviembre, “Bertho”, un agente canino de Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), se reportó como extraviado tras escapar de su jaula en Mexicali, Baja California.

Se trata de un pastor belga malinois de dos años, adiestrado para la detección de narcóticos como parte de la Unidad Canina (K9) de la Policía estatal en Mexicali.

Hasta el momento se desconoce si “Bertho” estaba en funciones, en qué lugar lo resguardaban y cómo logró salir de su jaula.

Agente K9 “Bertho” se escapa de su jaula en Mexicali, Baja California

Primeros reportes señalan que el perro policía se extravió en la colonia Ampliación Nacionalista de Mexicali, durante la mañana del martes 3 de noviembre.

Todo apunta a que “Bertho” logró abrir la reja de la jaula donde suele dormir, y sin que nadie se percatara, salió del domicilio, sin que sepa qué rumbo tomó.

Incluso, en redes sociales, su oficial Roberto Gálvez, integrante de la FESC, pidió ayuda para su localización al tratarse de un perrito con entrenamiento especializado para localizar sustancias ilícitas.

Durante una conferencia, autoridades aseguraron que el agente canino no representa ningún peligro para la población, ya que él no está adiestrado para atacar personas.

¿”Bertho” es peligroso para la población?

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo, confirmó que “Bertho” solo se especializa en la deteccion de narcoticos, por lo que no representa ningún peligro.

El agente K9 tiene el pelaje negro, con manchas cafés en el pecho y patas, además de orejas erguidas. Al momento de desaparecer llevaba un collar de cadena metálica y un chip, en que supuestamente solo permite medir datos, más no su ubicación.

Aunque las autoridades aseguraron que continuarán con la búsqueda e incluso ofrecieron una recompensa a quien proporcione información útil que ayude a localizarlo, el caso ha generado críticas.

En redes sociales se ha señalado que Roberto Luciano Gálvez, identificado como propietario del K9, figura como Coordinador Ejecutivo de la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, más no aparece en los registros para el manejo de binomios caninos.

Además, cuestionan cómo un perro entrenado para realizar tareas de alta responsabilidad pudo escapar de su jaula y en qué circunstancias se encontraba resguardado.