Halley tiene cinco años y es parte del equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana

Llamado Sargento Roko, es miembro de la Unidad de Rescate de la Sedena.

Cruz Roja Mexicana | Kenai es compañero de Orly y Balam; viajó a Venezuela como parte de una misión humanitaria.

Sedena | Arkadas fue un cachorro donado en 2023 por Turquía, luego de que Proteo muriera durante la misión.

Cruz Roja Mexicana | Balam y Orly son de raza Border Collie; ambos se especializan en tareas de búsqueda y rescate.

Cruz Roja Mexicana | Balam es hijo de Athos (perro rescatista emblemático del 19 de septiembre de 2017).

Reuters | La perrita Frida se convirtió en un símbolo nacional de esperanza y valentía en México tras el sismo de 2017; falleció en 2022.

SEDENA | Para 1986 surgieron las primeras brigadas con el objetivo de entrenar a estos binomios.

Azteca Noticias | Los primeros perros rescatistas llegaron gracias a la ayuda internacional, trabajando en los derrumbes como del Hospital Juárez.

Especial | La historia del rescate en México no se cuenta sin estos héroes de cuatro patas.

Mucho antes de que Frida, Proteo y otros perros rescatistas se convirtieran en símbolos de esperanza para México, hubo otros héroes de cuatro patas que ayudaron al país en uno de sus episodios más devastadores: el terremoto del 19 septiembre de 1985.

Antes de esta fecha, México no contaba con brigadas de rescate, ni mucho menos con binomios caninos especializados en búsqueda; marcando un precedente para nuestros héroes de cuatro patas.

Terremoto del 19 de septiembre: los primeros héroes del 19S

Eran las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985 cuando un terremoto de gran intensidad sacudió a la Ciudad de México. Edificios enteros colapsaron en minutos, enterrando con ellos a miles de personas.

El país no estaba preparado, pero en medio de aquella tragedia, México recibió ayuda internacional, y entre los equipos de emergencia que llegaron de Francia, Estados Unidos, Alemania, también había perros entrenados.

Aquellos canes marcaron un antes y un después en la forma de responder ante los grandes desastres, demostrando que con su olfato también podían ayudar a encontrar personas atrapadas.

El sismo de 1985 cambió para siempre el rescate con perros en México

La experiencia de 1985 mostró la importancia de contar con binomios preparados para actuar desde los primeros minutos de una emergencia, y para 1986 nació la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Personas, por iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El objetivo era claro: formar equipos capaces de localizar personas atrapadas en edificios colapsados y responder ante futuras emergencias, dando los primeros pasos para la historia de perros rescatistas en México.

Frida y Proteo fueron parte de una historia que comenzó mucho antes

Cuando ocurrió el terremoto del 19 de septiembre de 2017, los binomios volvieron a ocupar un lugar especial en la memoria de los mexicanos.

Frida, perteneciente a la Secretaría de Marina, se convirtió en uno de los rostros más conocidos de las labores de rescate.

Años después, Proteo, integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional, también se ganó el reconocimiento tras participar en las labores de búsqueda del terremoto de Turquía de 2023, donde murió durante la misión.

Los héroes de cuatro patas que continúan el legado

La historia no terminó con los perros que participaron en los terremotos de 1985 y 2017. En 2026, binomios mexicanos volvieron a salir del país para participar en emergencias internacionales.

Entre ellos, Orly, Balam, Halley y Kenai, integrantes de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de la Cruz Roja Mexicana, que viajaron a Venezuela como parte de una misión humanitaria.

Pingo, Domi y Benbo forman parte de la brigada de búsqueda y rescate de la organización UBR K9 México. Su trabajo ha ganado notoriedad tras el sismo en Colombia donde ayudaron a encontrar tres vidas.

Por su parte, Arkadas, elemento de la Sedena, fue donado por Turquía en 2023 tras la muerte heroica de Proteo; hoy se especializa en tareas de rescate junto a Roko.

