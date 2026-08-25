Simulacro del 19 de septiembre: Las 5 zonas de las que debes alejarte durante un sismo por seguridad

Septiembre está a la vuelta de la esquina y como siempre, trae consigo el Simulacro Nacional del 19 de septiembre, por ello, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) invita a la población de México a elaborar y practicar un Plan Familiar de Protección Civil.

Es muy importante saber identificar los puntos de peligro dentro y fuera del hogar para evitar accidentes durante un movimiento sísmico. Si conoces estos lugares donde puedes correr peligro en caso de emergencia, podrás ubicar más rápido las zonas seguras, ya sea que durante el simulacro estés en la Ciudad de México o en otros estados del país.

Ese momento en el que recuerdas que todavía tienes un pendiente… 👀🐶



Desliza el carrusel y descubre cómo registrar tu casa, escuela, oficina o negocio para participar en el Segundo Simulacro Nacional 2026. Te tomará solo unos minutos.



Haz tu registro aquí:… pic.twitter.com/Yk3kbQ4wUX — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 24, 2026

¡Aléjate de estas zonas durante los temblores!

Durante un sismo, existen áreas estructurales y de mobiliario que nos ponen en un peligro alto de colapso, heridas o caída de objetos. Las autoridades recomiendan mantenerse distante de:



Ventanas, vidrios y espejos: El movimiento de las estructuras puede estrellar o pulverizar los cristales, provocando proyecciones de esquirlas.

El movimiento de las estructuras puede estrellar o pulverizar los cristales, provocando proyecciones de esquirlas. Muebles altos no sujetados y lámparas: Libreros, estantes, roperos y luminarias pesadas pueden volcarse u obstruir las rutas de evacuación.

Libreros, estantes, roperos y luminarias pesadas pueden volcarse u obstruir las rutas de evacuación. Marquesinas y fachadas: En el exterior de los inmuebles, los acabados de construcción, cornisas y balconcillos corren riesgo de desprenderse sobre las aceras.

En el exterior de los inmuebles, los acabados de construcción, cornisas y balconcillos corren riesgo de desprenderse sobre las aceras. Postes y cableado eléctrico: Los movimientos bruscos pueden derribar postes de alumbrado, transformadores de energía o provocar la ruptura de cables con tensión eléctrica.

Los movimientos bruscos pueden derribar postes de alumbrado, transformadores de energía o provocar la ruptura de cables con tensión eléctrica. Instalaciones de gas y agua: Zonas cercanas a tanques, tuberías e interruptores eléctricos principales, donde existe riesgo de fuga o cortocircuito.

Los pasos clave para un Plan Familiar

El CENAPRED señala cuatro fases fundamentales para la estructuración de la prevención en los hogares:



Detección y reducción de riesgos: Realizar mantenimiento a las instalaciones de gas, luz y agua al menos dos veces al año, además de fijar a las paredes el mobiliario pesado. Diseño de rutas de evacuación: Elaborar un croquis del inmueble identificando salidas de emergencia, considerando variantes tanto de día como de noche. Asignación de responsabilidades: Definir qué integrante de la familia cerrará llaves de paso, bajará el interruptor de energía, tomará la mochila de emergencia o cuidará a las mascotas. Ejecución de simulacros: Practicar los protocolos de evacuación y repliegue de manera constante en conjunto con toda la familia.