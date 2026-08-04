tva (1).png

Segundo Simulacro Nacional 2026: A qué hora es, fecha y los 7 estados donde sonará la alerta sísmica con 23 mil altavoces

La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció este martes 4 de agosto la fecha y hora en que se realizará el Segundo Simulacro Nacional; te damos los detalles.

Segundo Simulacro Nacional 2026: A qué hora es, fecha y los 7 estados donde sonará la alerta sísmica con 23 mil altavoces
¿Cuándo y a qué hora es el Segundo Simulacro Nacional?|I.A

Escrito por: Jimena Romero

Este martes 4 de agosto, la Coordinación Nacional de Protección Civil habló de todos los detalles respecto al Segundo Simulacro Nacional 2026 que se llevará a cabo en septiembre.

¿Cuándo se realizará el simulacro, a qué hora, en dónde sonará la alerta sísmica y qué pasará con la alarma en los celulares?

¿Qué es el Simulacro Nacional?

El Simulacro Nacional es un ejercicio preventivo realizado por Protección Civil para fortalecer la capacidad del pueblo mexicano y las instituciones ante una emergencia o desastre natural.

Dicho ejercicio también se hace como concientización por los terribles movimientos telúricos de 1985 y 2017, eventos que lamentablemente sí cobraron vidas en diferentes partes de México.

¿Cuándo es el Segundo Simulacro Nacional y a qué hora?

Fue la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien informó la fecha y hora exacta del Segundo Simulacro Nacional que quedó así:

Fecha oficial del Simulacro Nacional: Se hará el día sábado 19 de septiembre.

Horario del Simulacro Nacional: La hora en que está programado es a las 12:00 pm, tiempo del Centro de México.

¿En dónde va a sonar la alerta sísmica durante el Segundo Simulacro Nacional?

Para este día, está planeado que 23 mil altavoces suenen en 7 estados diferentes de la República Mexicana y serían los siguientes:

  • Ciudad de México, CDMX.
  • Estado de México, Edomex.
  • Guerrero
  • Chiapas
  • Morelos
  • Oaxaca
  • Tlaxcala

¿Va a sonar la alerta sísmica en los celulares?

Sobre si la alerta sonará en los teléfonos celulares, Protección Civil comentó que sí llegará a la población mediante mensaje/alerta a las 12 en punto de la tarde. Puede que en algunos teléfonos suene antes o después, lo importante es que TODOS lleven a cabo el ejercicio, pues según el gobierno, esta función debería funcionar en cualquier equipo.

La emergencia simulada se transmitirá a través de tres vías al mismo tiempo: telefonía celular, medios de comunicación, radio y televisión, y la red de altavoces públicos.

¿Cuál es la hipótesis de este Segundo Simulacro 2026?

Para el ejercicio de este 2026 se llevarán a cabo 5 hipótesis clave que se adaptarán a cinco regiones distintas:
Zona Centro, incluye CDMX: Sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Se aplicarán escenarios simulados para las zonas Noroeste, Noreste, Península de Yucatán y Golfo de Tehuantepec.

Tags relacionados
Sismos en México

Nota