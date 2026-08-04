Segundo Simulacro Nacional 2026: A qué hora es, fecha y los 7 estados donde sonará la alerta sísmica con 23 mil altavoces

Este martes 4 de agosto, la Coordinación Nacional de Protección Civil habló de todos los detalles respecto al Segundo Simulacro Nacional 2026 que se llevará a cabo en septiembre.

¿Cuándo se realizará el simulacro, a qué hora, en dónde sonará la alerta sísmica y qué pasará con la alarma en los celulares?

La coordinadora nacional de Protección Civil, @laualzua, presentó los detalles del Segundo Simulacro Nacional 2026 en conferencia de prensa, acompañada por @IGeofisicaUNAM, @SismologicoMX, @cires_ac y @cenapred.



El ejercicio se realizará el próximo 19 de septiembre a las 12:00… pic.twitter.com/61dvnPHYA7 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 4, 2026

¿Qué es el Simulacro Nacional?

El Simulacro Nacional es un ejercicio preventivo realizado por Protección Civil para fortalecer la capacidad del pueblo mexicano y las instituciones ante una emergencia o desastre natural.

Dicho ejercicio también se hace como concientización por los terribles movimientos telúricos de 1985 y 2017, eventos que lamentablemente sí cobraron vidas en diferentes partes de México.

¿Cuándo es el Segundo Simulacro Nacional y a qué hora?

Fue la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien informó la fecha y hora exacta del Segundo Simulacro Nacional que quedó así:

Fecha oficial del Simulacro Nacional: Se hará el día sábado 19 de septiembre.

Horario del Simulacro Nacional: La hora en que está programado es a las 12:00 pm, tiempo del Centro de México.

¿En dónde va a sonar la alerta sísmica durante el Segundo Simulacro Nacional?

Para este día, está planeado que 23 mil altavoces suenen en 7 estados diferentes de la República Mexicana y serían los siguientes:

Ciudad de México, CDMX.

Estado de México, Edomex.

Guerrero

Chiapas

Morelos

Oaxaca

Tlaxcala

En las instalaciones de la @SGIRPC_CDMX se realizó la "Primera Jornada de Reuniones Interinstitucionales con vías a la preparación del Simulacro Nacional del próximo 19 de septiembre de 2026", con la participación de dependencias locales, federales y ONG's, para establecer las… pic.twitter.com/cKpqoP4CXp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 4, 2026

¿Va a sonar la alerta sísmica en los celulares?

Sobre si la alerta sonará en los teléfonos celulares, Protección Civil comentó que sí llegará a la población mediante mensaje/alerta a las 12 en punto de la tarde. Puede que en algunos teléfonos suene antes o después, lo importante es que TODOS lleven a cabo el ejercicio, pues según el gobierno, esta función debería funcionar en cualquier equipo.

La emergencia simulada se transmitirá a través de tres vías al mismo tiempo: telefonía celular, medios de comunicación, radio y televisión, y la red de altavoces públicos.

¿Cuál es la hipótesis de este Segundo Simulacro 2026?

Para el ejercicio de este 2026 se llevarán a cabo 5 hipótesis clave que se adaptarán a cinco regiones distintas:

Zona Centro, incluye CDMX: Sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Se aplicarán escenarios simulados para las zonas Noroeste, Noreste, Península de Yucatán y Golfo de Tehuantepec.