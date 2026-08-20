Segundo Simulacro Nacional 2026: ¿En qué estados va a sonar la alerta sísmica este 19 de septiembre?

La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció el 4 de agosto toda la información importante respecto al Segundo Simulacro Nacional 2026 de septiembre. Uno de los puntos más importantes es sobre los lugares donde se escuchará la alerta sísmica, la fecha, la hora y la constancia de registro para los inmuebles.

¿La alerta sísmica va a sonar en tu estado o no?

Fecha y hora exacta para el Segundo Simulacro Nacional 2026

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, confirmó la programación oficial del evento. El Segundo Simulacro Nacional se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026.

La alerta va a empezar a sonar a las 12:00 horas en punto, tiempo del centro de México, momento en el que se activarán los protocolos de evacuación correspondientes.

🚨📢 ¡Participa en el Segundo Simulacro Nacional 2026!

El próximo sábado 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas, se activará la #AlertaSísmica en la Ciudad de México.

Recuerda registrar tu inmueble en ⬇️⬇️⬇️:https://t.co/ybY2C4KX0t



Con este ejercicio reforzamos nuestros… pic.twitter.com/RjqdrEj1ZL — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 17, 2026

¿En qué estados va a sonar la alerta sísmica este 19 de septiembre?

Para este ejercicio se activarán más de 23 mil altavoces distribuidos en siete estados de la República Mexicana. Las zonas donde sonará la señal de alerta sísmica son:



Ciudad de México, CDMX

Estado de México, Edomex

Guerrero

Chiapas

Morelos

Oaxaca

Tlaxcala

Hipótesis para el Simulacro de septiembre

Las autoridades diseñaron cinco escenarios distintos basados en datos oficiales para abarcar varias regiones del territorio nacional:

Centro, escenario principal: Sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla. Noroeste: Sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California.

Sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California. Noreste: Sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

Sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León. Península de Yucatán: Sismo de magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

Sismo de magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo. Golfo de Tehuantepec: Sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Tonalá, Chiapas.

¿Por qué se eligió el escenario de Puebla para el centro del país?

Sobre la hipótesis principal de magnitud 7.7 en Tehuacán, Puebla, las autoridades explicaron que representa un evento físicamente posible por el movimiento de la placa de Cocos.

Este tipo de escenario permite ensayar la respuesta en la zona centro y la capital, considerando la intensificación del movimiento y el menor tiempo con el que suena la alerta.

Registro de inmuebles y constancia de participación

Las autoridades hicieron un llamado a la población para registrar casas, escuelas, oficinas o comercios en el portal oficial del simulacro.

Al terminar el ejercicio y reportar los tiempos de evacuación, el sistema emitirá una constancia gratuita que acredita la participación en esta actividad preventiva.