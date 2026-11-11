El 13 de noviembre de 2026 ha llamado la atención por un estudio publicado en 1960 por el físico Heinz von Foerster, quien planteó un escenario de colapso de la sociedad. Conoce cuál es la posible causa del supuesto fin del mundo.

¿Cuál es la causa del presunto fin del mundo el 13 de noviembre de 2026?

La ecuación matemática del físico austriaco Heinz von Foerster planteó modelos sobre el ritmo de natalidad y mortalidad durante los últimos dos mil años. Los científicos tuvieron un resultado numérico de la fecha.

El estudio se enfoca en la capacidad del ser humano para alimentarse y sobrevivir en un entorno finito. Von Foerster mencionó que si no se tomaban medidas globales para controlar la natalidad o mejorar la producción, la misma densidad poblacional provocaría el colapso de la sociedad.

La fórmula del físico decía que el viernes 13 de noviembre de 2026 la población humana alcanzaría un punto de inflexión crítico, “infinito”, donde la sobrepoblación y la presión sobre los recursos del planeta harían colapsar el sistema.

Aunque la fecha del 13 de noviembre de 2026 ha generado curiosidad por la predicción matemática de Heinz von Foerster, su planteamiento no significa que ese día ocurirá literalmente el fin del mundo.

Se trata de u escenario teórico que advierte sobre las consecuencias del crecimeinto poblacional descontrolado y la presión que puede ejercer sobre los recursos naturales.

Reloj del fin del mundo avanza a 85 segundos de la medianoche y esto es lo que implica

El reloj del fin del mundo fue ajustado el martes 27 de enero de 2026 a 85 segundos antes de la medianoche, el nivel más cercano a la catástrofe global desde que fue creado hace casi 80 años por el Bulletin of the Atomic Scientists.

Cabe decir que la medida representa una advertencia contundente acerca de los riesgos existenciales que enfrenta la humanidad.

En su lanzamiento original, el reloj del fin del mundo fue posicionado en siete minutos antes de medianoche, reflejando los temores sobre una posible guerra nuclear tras la Segunda Guerra Mundial.