¿El fin del mundo será el 13 de noviembre de 2026? Esto dice el estudio del físico Heinz von Foerster publicado en 1960

En los últimos días ha resondo una teoría que dice que la fecha del apocalipsis sería el 13 de noviembre de este 2026. Se trata de una hipótesis planteada hace más de seis décadas que se publicó en la revista Science. En noviembre de 1960, el físico austríaco Heinz von Foerster, junto a los investigadores Patricia Mora y Lawrence Amiot, publicó un estudio matemático que le puso fecha y hora al llamado "día del juicio final".

Esto es lo que dice la investigación sobre el fin de la humanidad.

¿Cuándo será el fin del mundo?

La hipótesis no es una profecía o una predicción, sino de una ecuación matemática. En noviembre de 1960, Heinz von Foerster, pionero de la cibernética en la Universidad de Illinois, publicó el informe llamado "Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026".

En este documento, los autores indicaban qué ocurriría si la población del planeta continuaba creciendo al ritmo que tenía en aquel momento.

La fecha exacta del "día del juicio final" según la ecuación

Al aplicar sus modelos sobre el ritmo de natalidad y mortalidad visto durante los últimos dos mil años, los científicos tuvieron un resultado numérico de la fecha.

La fórmula decía que para el viernes 13 de noviembre de 2026 la población humana alcanzaría un punto de inflexión crítico, "infinito", donde la sobrepoblación y la presión sobre los recursos del planeta harían colapsar el sistema.

¿Cuál sería la causa del fin del mundo?

El estudio np dice que el fin del mundo es por el impacto de un asteroide o una catástrofe natural. El cálculo se enfocaba en la capacidad del ser humano para alimentarse y sobrevivir en un entorno finito.

Von Foerster decía que, si no se tomaban medidas globales para controlar la natalidad o mejorar la producción, la misma densidad poblacional provocaría el colapso de la sociedad.

¿Sí se va a acabar el mundo el 13 de noviembre?

Aunque la fecha límite marcada en el estudio está a solo un mes de cumplirse, los datos de ahora tomaron un camino diferente al del modelo matemático de 1960.

En las últimas décadas, las tasas de natalidad en la mayor parte del mundo han disminuido, alejando la proyección de un crecimiento infinito e incontrolable.