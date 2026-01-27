¿Más cerca del apocalipsis? Reloj del fin del mundo avanza a 85 segundos de la medianoche y esto es lo que implica

El reloj del fin del mundo fue ajustado este martes 27 de enero de 2026 a 85 segundos antes de la medianoche, el nivel más cercano a la catástrofe global desde que fue creado hace casi 80 años por el Bulletin of the Atomic Scientists . Cabe decir que la medida representa una advertencia contundente acerca de los riesgos existenciales que enfrenta la humanidad.

Más que un reloj, el “Doomsday Clock” ( Reloj del Juicio Final ) es una metáfora de la proximidad de la humanidad a su destrucción, con la “medianoche” simbolizando el punto en el que ocurriría una catástrofe global.

JUST ANNOUNCED - The “Doomsday Clock,” symbolizing how close humanity is to disaster, moved closer to midnight Tuesday than ever before. pic.twitter.com/jrd5yBejaA — Digital Daisy (@DigitalDaisyX) January 27, 2026

¿Qué significa que “Doomsday Clock” esté a 85 segundos de la medianoche?

Estar a 85 segundos de la medianoche indica que los científicos consideran que los peligros globales se encuentran en su nivel más crítico en la historia moderna. El Reloj del Juicio Final ha sido reajustado más de dos docenas de veces desde su debut en el año de 1947.

¿Qué es el reloj del fin del mundo?

En su lanzamiento original, el reloj del fin del mundo fue posicionado en siete minutos antes de medianoche, reflejando los temores sobre una posible guerra nuclear tras la Segunda Guerra Mundial . Desde entonces ha variado según eventos globales, como la Guerra Fría, tratados de desarme o tensiones internacionales. Pero nunca había estado tan cerca del “fin del mundo” simbólico.

¿Por qué el reloj del fin del mundo se ajustó tan cerca de la medianoche?

El Bulletin of the Atomic Scientists atribuye este movimiento a una convergencia de amenazas globales que incluyen:

Conflictos internacionales y tensiones nucleares entre potencias con armamento atómico



Cambio climático sin control y falta de acción coordinada



Uso no regulado de Inteligencia Artificial y tecnologías disruptivas



Erosión de tratados de control de armas.



En este caso, recrudece porque se acerca el vencimiento del acuerdo New START entre Estados Unidos y Rusia. Alexandra Bell, presidenta y consejera delegada del Bulletin, advirtió que la humanidad no ha avanzado lo suficiente para mitigar estos riesgos, y que “cada segundo cuenta y el tiempo se acaba”.

¿Cómo ha cambiado el reloj del fin del mundo en las últimas décadas?

Antes de este ajuste, el punto más cercano al desastre simbólico había sido en años recientes:

89 segundos en 2025, ya un récord histórico



90 segundos en 2023 y 2024.

El más alejado de la medianoche fue en 1991, tras el fin de la Guerra Fría , cuando se situó a 17 minutos del desastre, gracias a tratados de desarme y reducción de armas nucleares.

¿Qué nos dice el Reloj del Juicio Final sobre el futuro?

El avance del Doomsday Clock es una llamada de atención mundial más que una predicción literal. Los científicos detrás del significativo reloj instan a los gobiernos, a las organizaciones y a los ciudadanos a tomar medidas concretas para reducir riesgos existenciales antes de que sea demasiado tarde; ¿estamos dispuestos como humanidad a cambiar el rumbo antes de que el reloj marque la medianoche?