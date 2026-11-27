Multan a mujer por llorar en la banca de un parque infantil y el caso enciende un debate internacional. Todo ocurrió el 25 de octubre en el parque Glückaufpark de Gelsenkirchen, Alemania.

Hana, estudiante de Química de 31 años y ascendencia siria, salió a caminar porque enfrentaba enorme presión por sus estudios y problemas económicos. La emoción la superó, rompió en llanto y buscó sentarse sola para llamar a su tía sin que nadie la viera.

Tres agentes llegaron con la sanción en mano

Mientras hablaba por teléfono, tres trabajadores de la oficina municipal de orden público (KOD) la abordaron. Hana deseaba que le preguntaran si necesitaba ayuda y le explicaran la regla, pero le impusieron una multa de 25 euros por sentarse ahí sin un menor.

La joven contó al medio local WDR que desconocía la prohibición y bastaba una advertencia. Aunque entiende que estas reglas previenen secuestros infantiles, pidió mayor sensibilidad al aplicarlas.

El ayuntamiento defiende la regla y planea cobros más altos

El artículo 12 de la Ordenanza de Orden Público de Gelsenkirchen permite el acceso solo a menores de hasta 14 años con un adulto responsable, según un cartel, con sanciones de hasta 55 euros. Simon Nowack de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), defendió la norma y recordó que esos espacios pertenecen a los niños.

Además, el ayuntamiento debatió subir las multas hasta 60 euros por sentarse sin permiso o permanecer en áreas deportivas tras las 22:00 horas. También cobrarán de 35 a 60 euros por fumar ahí y entre 25 y 55 euros por tirar o escupir semillas de girasol.

La señal utiliza pictogramas para indicar prohibiciones solo se permite la entrada a niños de hasta 14 años, no se permiten perros y no se permite fumar.

Políticos locales chocan por el caso viral

Wiebke Wexeler (pedagoga titulada (Diplom-Pädagogin) y formadora especializada en prevención de la violencia y manejo de la agresividad), pidió prudencia para no criminalizar a ciudadanos por asuntos menores. Mientras, el grupo del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) mencionó que hubiera preferido una advertencia, aunque respalda multar a quienes ensucian la ciudad.