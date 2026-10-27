Apagón en Puebla HOY: miles de habitantes se quedan sin luz este 26 de octubre; zonas afectadas

¡Se les fue la luz! Un apagón masivo dejó sin electricidad a miles de usuarios en la zona centro de Puebla, así como colonias aledañas durante la noche de este lunes 26 de octubre.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la falla comenzó alrededor de las 19:00 horas y afectó a un total de 4 mil usuarios, quienes sin explicación alguna padecieron de las fallas eléctricas.

¿En qué zonas de Puebla se quedaron sin luz?

Los primeros reportes surgieron en la zona de Lomas de Angelópolis, al suroeste de Puebla, principalmente en San Andrés Cholula y en la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, específicamente en:



Lomas de Angelópolis 1 y 2

Sonata, sobre Bulevar Europa y Gran Bulevar Lomas

La Vista, en Atlixcáyotl

Alrededor de las 19:00 horas, varios usuarios comenzaron a reportar apagones en su zona, sin que las autoridades informaran al respecto.

¿Cuándo regresará la luz en Puebla?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que la interrupción del suministro afectó a 4 mil 172 usuarios, incluyendo negocios, que de manera inesperada quedaron a oscuras.

La dependencia señaló que su personal técnico ya trabaja para determinar la causa de la falla y llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar el servicio.

Hasta el momento, se desconoce el origen del apagón, ni se estableció una hora exacta para el restablecimiento total de la luz, aunque usuarios de Lomas de Angelópolis señalan que el servicio regresa de manera intermitente.

