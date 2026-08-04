El Gobierno Federal le llama “derecho de las audiencias”, pero sus lineamientos abren la puerta para que desde el poder se decida qué es información, qué es opinión y qué se puede decir.

Bajo el argumento de proteger a la audiencia, lo que busca el gobierno es controlar las voces críticas e imponer sanciones que terminarán por amordazar a los medios.

La opinión de Alejandro Villalvazo

“El derecho de las audiencias, título corto... o los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, como tramposamente le llama el gobierno a ese monstruo que dice que ‘no es censura’, pero que se reserva el derecho a decidir qué es verdad, qué es opinión y qué es publicidad.

No es censura, se aferra el gobierno, pero hay sanción si no les gusta el formato de un programa o si no pones el sello o la identificación de ‘publicidad’, o de la diferencia entre ‘información y opinión’.

No es censura, aclaran, porque no están quitando el micrófono, ah, pero sí con sus acciones están quitando a la voz y el pensamiento crítico de quien está detrás de un micrófono y de una cámara.

No es censura, alardea el gobierno, pero los medios, los programas, los periodistas, tenemos que identificar claramente cuando estamos opinando, quién está opinando y cómo está opinando.

Aquí es donde el gobierno mete mano negra, oscura, morena, es donde interpreta lo dicho y, en el autoritarismo, cuando un gobierno interpreta, entonces el gobierno sanciona y, en consecuencia, amordaza, censura.

Está claro que el interés no es proteger a las audiencias, no sean hipócritas, el interés es meter un manotazo dictatorial para decidir qué podemos y qué no podemos decir.

Opino que sin medios libres, no hay audiencias informadas, hay manipulación gubernamental, hay lineamientos para callar a TV Azteca.

Pero aquí, en Azteca Noticias, en ADN Noticias, todos los días les vamos a mostrar los hechos que el gobierno no quiere que veas, con las palabras y las voces críticas que el gobierno no quiere que escuches, porque ese es el verdadero derecho de las audiencias”.

