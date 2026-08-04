Quieren el control de la información: Advierten riesgos por nuevos lineamiento para medios de comunicación en México

Los nuevos lineamientos para los medios de comunicación amenazan con controlar la información que las y los mexicanos reciben a través del radio y televisión, medidas que quieren implementarse con el pretexto de “proteger a la gente”; sin embargo, esto podría costarnos muy caro.

En una entrevista para Hechos AM, el abogado, Arturo Pueblita, nos explica los riesgos de estos nuevos lineamientos para los medios de comunicación en México.

“Estamos hablando de la transmisión, de la facultad de calle de decir qué es y que no es correcto”, explicó para los micrófonos de Azteca Noticias.

Un retroceso en la libertad de expresión: Los riesgos de los nuevos lineamientos según Arturo Pueblita

Arturo Pueblita aseguró que los nuevos lineamientos a los medios de comunicación representan un retroceso en las libertades públicas, la libertad de expresión, así como en la entrega de la información pública real y veraz, por lo que este tema debería preocuparnos como ciudadanos.

“El siguiente escenario es la conquista de las redes sociales (...) Es el siguiente campo de batalla al que se van a querer ir. Lo que quieren es un tema de control de la narrativa política y de control de la información”, comentó el abogado.