Sir Paul McCartney cumple 79 años, le llueven felicitaciones

Sir Paul McCartney, uno de los artistas vivos más importantes de la industria musical, cumple 79 años este viernes 18 de junio por lo que sus fanáticos, amigos y colegas se han volcado en las redes sociales para felicitarlo.

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El paso de McCartney por The Beatles y después en su carrera como solista son un referente del mundo del espectáculo. Como compositor, Sir Paul McCartney figura en el Libro de los Récord Guinness como el “músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular”, con 60 discos de oro y ventas de 100 millones de sencillos tan solo en Reino Unido.

“Yesterday”, una de sus composiciones, es la canción más grabada de la historia y de la cual existen más de tres mil versiones.

En Reino Unido ha sido reconocido por la reina Isabel II, quien el 11 de marzo de 1997 condecoró al cantante y se convirtió en Sir Paul McCartney, caballero de la Orden del Imperio Británico. Además, en 2018 fue condecorado por la monarca por su contribución a la música.

Ringo Starr desempolva emotiva foto y felicita a Sir Paul McCartney

Entre las miles de felicitaciones al músico britpanico, destaca la de Ringo Starr, ex baterista de Los Beatles, ya que envió sus mejores deseos a Sir Paul McCartney acompañados con una imagen sacada directo del baúl de los recuerdos, que sin duda revivió la nostalgia entre los seguidores del cuarteto de Liverpool.

“Hey hombre, dicen que es tu cumpleaños, de un vaquero a otro feliz cumpleaños, paz y amor de Bárbara y yo”, escribió Ringo para acompañar una imagen de los años 80 en la que aparecen ambos con camisa vaquera y luciendo bigote.

Pese a la pandemia de Covid-19, Sir Paul McCartney grabó un disco en el estudio de su casa en los últimos mese. Luego de presentar el álbum "McCartney III", a finales de diciembre del año pasado y que tuvo su versión "McCartney III Reimagined", el músico se metió con dos proyectos que ayudarán a entender el proceso de composición de una de las mentes más geniales de la música popular.

