Se registra sismo magnitud 5.8 en el norte de Chile

Un sismo magnitud 5.8 se registró la noche del sábado en el norte de Chile, con epicentro a 50 kilómetros al suroeste de Huasco, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales, informó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

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El CSN indicó que el sismo se registró a las 21:01 horas a una profundidad de 24 kilómetros y fue percibido en las regiones de Atacama, Valparaíso y Coquimbo, Chile.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó que el sismo pudiera provocar un tsunami en las costas de Chile.

#SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. — onemichile (@onemichile) July 4, 2021

El Sistema Nacional de Protección Civil estaba evaluando los daños a personas, infraestructura y servicios básicos, indicó la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior.

De acuerdo con la sismología de Chile, se han registrado los sismos más fuertes fueron magnitud 5.9 y 5.8, mientras que el USG indicó que los dos fueron magnitud 6.0.

Hastas las 22:28 horas, se habían registrado 16 sismos en el Norte Chico de Chile, todos con epicentro al suroeste de Huasco, el último con magnitud 3.7.