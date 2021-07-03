VIDEO: Al menos 2 muertos y 20 desaparecidos por lluvias y deslave en Japón

Las fuertes lluvias que se han registrado en Japón durante las últimas horas provocaron un deslave de tierra que ha dejado, hasta el momento, un saldo de dos muertos y alrededor de 20 personas desaparecidas, así como inundaciones y daños carreteros.

Las prefecturas de Kanagawa y Shizuoka, localizadas al sudoeste de Tokio, fueron las más afectadas al registrar más de 790 y 550 milímetros de lluvia en 72 horas, según la Agencia Meteorológica del país nipón.

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De acuerdo con Reuters, los fuertes chubascos provocaron un deslave de tierra en la ciudad de Atami, ubicada en el centro de Japón, lo que dejó un saldo de dos muertos y 20 personas desaparecidas.

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que ocurrió el deslave, que a su paso se llevó viviendas y automóviles, además dejó severos daños en las calles de esta ciudad, construida entre montañas.

#Japon 🇯🇵 Deslizamiento de tierra en Japón alrededor de las 11:40 am este sábado por la mañana (hora local) en #Atami en medio de la temporada de lluvias. Hasta el momento se reportan 2 muertos y 19 personas como desaparecidas. #AtamiCity #Japan#Deslave

pic.twitter.com/aciWcIj98H — CP Janny Barrera (@CPJannyBarrera) July 3, 2021

“Escuché un sonido horrible y vi un deslizamiento de tierra que fluía hacia abajo, mientras los rescatistas instaban a la gente a evacuar, así que corrí a un terreno más alto”, declaró un testigo a la emisora pública japonesa, NHK.

El ejército nipón acudió a la ciudad de Atami, donde unas 20 mil personas fueron evacuadas, mientras que más de dos mil 830 viviendas se quedaron sin energía eléctrica.

Autoridades alertan por el peligro de más lluvias en las próximas horas

Yoshihide Suga, primer ministro de Japón, aseguró que debido a estos daños se movilizarán todos los recursos posibles para encontrar a los desaparecidos y apoyar a las víctimas de esta emergencia.

“Puede haber más lluvias fuertes y debemos tomar la mayor precaución”, dijo Suga en declaraciones televisadas. El primer ministro también convocó a un grupo de trabajo para abordar la crisis que dejaron las inundaciones y deslaves.

Aquí pueder ver el VIDEO: Japón: muertos y desaparecidos tras deslizamiento de tierra por lluvias

🇯🇵#JAPÓN | Momento que realizan la remoción de escombros y lodo en la Carretera Nacional 135 en Izusan, ciudad de Atami.



🎥Video: NHK pic.twitter.com/t9YpfkEVny — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) July 3, 2021

Medios internacionales reportaron que en la localidad de Hiratsuka se desbordó un río, lo que dejó inundaciones en decenas de viviendas. Por otra parte, en las inmediaciones de la ciudad de Yokohama hubo un deslave que dañó carreteras y vehículos.

Debido a las fuertes lluvias, también hubo afectaciones a la red de transporte ferroviario de Japón, se suspendió de manera temporal el servicio de alta velocidad Shinkansen, entre las estaciones de Tokio y Shin-Osaka.

La Agencia Meteorológica de Japón alertó que hay riesgo de más lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra en las próximas horas, principalmente en la costa occidental del país. Las prefecturas de Shizuoka, Kanagawa y Chiba se encuentran en máxima alerta.

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