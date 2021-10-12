VIDEO: Sismo de 6.3 sacude la isla Creta, Grecia

Un fuerte sismo de magnitud 6.3, el segundo de gravedad en las últimas dos semanas, sacudió este martes la parte oriental de la isla de Creta, la más grande de Grecia.

El Instituto Geodinámico del Observatorio de Atenas informó que el epicentro del sismo tuvo lugar a las 12:24 hora local y se situó a 23 kilómetros al este de la localidad de Zakros, en el este de la isla, y a una profundidad de 8.7 kilómetros.

En tanto, que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), reportó un sismo de magnitud preliminar 6.4 que sacudió la isla griega de Creta.

Hace dos semanas otro fuerte temblor sacudió Grecia ocasionando la muerte de un hombre y daños a cientos de edificios.

#Preliminar ⚠️Nuevo y fuerte sismo se registró hace minutos en #Creta, Grecia 🇬🇷 M6.3 (Preliminar)... Ampliaremos.



• Posibles daños. pic.twitter.com/tpveUqRtjb — EarthQuakesTime (@EarthQuakesTime) October 12, 2021

Hasta el momento no se ha reportad a personas heridas aunque, de acuerdo con los reportes de los habitantes, el temblor habría durado casi 30 segundos.

En otras localidades turísticas cercanas al epicentro, como Ayios Nikolaos o Sitía se han reportado daños en edificios y deslizamientos de tierra; además, el Centro Euromediterráneo Sismológico (EMS) emitió una alerta de posible tsunami leve tras el terremoto.

El alcalde de Sitía, Yorgos Zervakis, informó a los medios que el fuerte sismo dañó algunos edificios, incluido el ayuntamiento, aunque la oficina de prensa de los bomberos informó que no existen reportes de daños materiales ni víctimas que lamentar.

Άν δείτε το βίντεο ο #σεισμός ήταν 6,4 ρίχτερ κράτησε περιπου 29 δευτερόλεπτα με συνεχείς αυξομειώσεις της έντασης του .

Είχα ένα ράπισμα μήκους 5 μέτρων στην αποθήκη του μαγαζιου

Ελπίζω να μην έχουμε χειρότερα. #κρητη #earthquake pic.twitter.com/xBNA0nLDIk — Μανόλης della Creta (@baxebanis) October 12, 2021

Luego del sismo de 6.3 se produjeron otras dos réplicas de mediana intensidad, de magnitud 4.1 y 4.

En su oportunidad, el vicegobernador de Creta, Yiannis Leondarakis, declaró a la radio estatal griega que el temblor se sintió en toda la isla, y causó preocupación "porque aún sentimos las réplicas del temblor anterior".

Sismo azotó Creta en septiembre

Cabe mencionar que cientos de personas de poblados al sur de la ciudad más grande de la isla, Heraklion, seguían sin hogar tras un terremoto de magnitud 5.8 registrado el pasado 27 de septiembre.

Precisamente el colapso de la cúpula de un templo provocó la muerte del único fallecido en el anterior terremoto, que también dejó a cientos de personas sin hogar.

El presidente del Organismo de Protección Sísmica, Efzymis Lekkas, dijo en la televisión pública helena ERT, que el terremoto de hoy no está relacionado con el anterior.

El temblor de 6.3 se sintió también en las islas de Rodas, Santorini y Kárpatos, cerca de donde se produjo otro terremoto en el mar tan sólo ocho minutos después, en ese caso de magnitud 4.6.