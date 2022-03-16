VIDEO: Se registra sismo hoy 16 de marzo de magnitud 7.3 en Japón

Se registró un sismo hoy 16 de marzo en Namie, prefectura de Fukushima, Japón, de magnitud preliminar 7.3, lo que provocó una alerta de tsunami en las prefecturas de Miyagi y Fukushima.

Debido al terremoto, la ciudad de Watari, en la prefectura de Miyagi, emitió una orden de evacuación para más de seis mil personas, de mil 961 hogares que se ubican a un costado del mar.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que el movimiento ocurrió a las 14:36 horas (tiempo local), a una profundidad de 63.1 kilómetros.

Notable quake, preliminary info: M 7.3 - 57 km ENE of Namie, Japan https://t.co/amVavuyvwE — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) March 16, 2022

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami que podría “golpear repetidamente”, por lo que pidió a la población no acercarse a la costa ni ingresar al mar hasta que se elimine la advertencia.

“El epicentro fue frente a la costa de la prefectura de Fukushima, con una intensidad sísmica máxima superior a seis. Manténgase alejado de áreas peligrosas en áreas con fuertes sacudidas”, exhortó la Agencia.

La Guardia Costera de Japón explicó que el sismo hoy podría causar el arrastre de sustancias peligrosas a las zonas costeras, cambios en la profundidad del agua y daños en las instalaciones portuarias.

Después del sismo hoy 16 de marzo, la Oficina del Primer Ministro, Fumio Kishida, dio a conocer que los ministerios y organismos correspondientes trabajarán juntos para responder a la emergencia de forma inmediata.

Según la cadena pública NHK, Kishida declaró que trabajará para “responder a la emergencia, salvar vidas de las víctimas y brindar información precisa a la gente”.

En tanto, la compañía Tokyo Electric Power Company (TEPCO) señaló en sus redes sociales que después del sismo hoy 16 de marzo, está confirmando el impacto que tuvo el movimiento, para descartar anomalías en las centrales nucleares de Fukushima y Daini.

Además, confirmó que después del movimiento se reportaron alrededor de 2.09 millones de cortes de energía, por lo que iniciaron los trabajos de restauración.

Usuarios comparten en redes cómo se vivió el sismo hoy en Japón

Después del sismo de magnitud preliminar 7.3 en Japón, los usuarios de redes sociales compartieron en redes sociales imágenes del movimiento, por el que se activó una alerta de tsunami.

En los videos se puede observar que el sismo hoy sorprendió a las mascotas, que nerviosas tratan de ocultarse, mientras parte del mobiliario en una vivienda se mueve.

También compartieron videos desde un andén en la estación Keikyu Shinagawa, ubicada en Tokyo, la capital de Japón donde también se percibió el movimiento.