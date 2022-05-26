Reportan sismo hoy 26 de mayo de 2022 en Puno, Perú

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo hoy 26 de mayo de 2022 con una magnitud preliminar 6.9 y con epicentro en Puno, muy cerca de Bolivia, sin que hasta el momento se reporten daños o víctimas mortales.

El Instituto Geofísico peruano indicó que el temblor se registró a las 7:02 horas a una profundidad de 240 kilómetros a 20 kilómetros de Ayaviri, Melgar - Puno.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2022-0322

Fecha y Hora Local: 26/05/2022 07:02:18

Magnitud: 6.9

Profundidad: 240km

Latitud: -14.80

Longitud: -70.42

Intensidad: III-IV Ayaviri

Referencia: 20 km al NE de Ayaviri, Melgar - Puno — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 26, 2022

De acuerdo con Servicio Geológico de Estados Unidos el sismo que se sintió en los límites de Perú con Bolivia fue de magnitud 7.2, no de 6.9 grados; mientras que la Universidad de Chile indicó que el preliminar fue de 6.7. Por el sismo hoy 26 de mayo de 2022 no fue activada la alerta de tsunami.

El sismo hoy 26 de mayo de 2022 fue a gran profundidad

El IGP indicó en medios locales de Perú que el movimiento en la tierra fue bastante profundo, por lo que no se registraron niveles altos de sacudimiento.

Hernando Tavera, presidente del IGP, dijo que la profundidad del temblor repercutió en el radio de percepción, razón por la que fue percibido en otras regiones.

Según reportes de medios locales, el sismo se sintió también en las regiones sureñas de Arequipa, Cusco y Tacna, donde pobladores salieron a las calles para ponerse a resguardo.

En la región de Puno opera la mina de zinc San Rafael de Minsur MINSURI1.LM. Representantes de la firma no estuvieron disponibles para comentarios sobre el sismo hoy 26 de mayo de 2022.

Perú se encuentra ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 por ciento de la actividad sísmica mundial.