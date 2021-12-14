Un sismo se registró en Indonesia este 13 de diciembre, de acuerdo con el Centro Sismológico Europeo y Mediterráneo la magnitud preliminar fue de 7.3 en la escala Richter, a una profundad de cinco kilómetros (3.11 millas).

Asimismo, se esperan daños estructurales en el país asiático.

De acuerdo con el Centro Sismológico, el sismo surgió en Mar de Flores, a 118 km al norte de Maumere, Indonesia, por lo que se emitió una alerta de tsunami menor para las costas de dicho mar.

En esa zona, las autoridades dieron la indicación de que las personas deben alejarse de las playas y que, al momento, la evacuación no es necesaria.

A través de la cuenta oficial de Twitter de la Agencia Meteorológica, Climatológica y Geográfica (BMKG), en Indonesia, se dieron a conocer los detalles del sismo.

Al momento, las autoridades de dicho país no tienen reportes de daños significativos ni de la pérdida de vidas humanas.

De igual forma, la alerta de tsunami fue cancelada, pues el oleaje ya no representa riesgo para la población.

Sismo en Indonesia llega después de una explosión de volcán

El pasado 5 de noviembre, el volcán Semeru en Indonesia hizo erupción, dejando un saldo de 14 muertos, 98 heridos y 1,300 desalojados.

Antes de su erupción, el Semeru arrojó columnas de cenizas y nubes calientes que cubrieron las aldeas cercanas, provocando la huida de la población.