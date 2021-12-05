Muertos y heridos por erupción del volcán Semeru en Indonesia

La erupción del volcán Semeru en Indonesia dejó al menos 14 muertos y decenas de heridos, dijo el domingo la agencia de mitigación de desastres (BNPB), mientras los equipos de rescate buscaban víctimas en un paisaje cubierto por profundas capas de ceniza.

El Semeru, la montaña más alta de la isla de Java, arrojó columnas de ceniza y nubes calientes el sábado que cubrieron las aldeas cercanas en la provincia de Java Oriental y provocaron que la gente huyera presa del pánico.

La erupción cortó un puente estratégico que conecta dos áreas en el distrito cercano de Lumajang con la ciudad de Malang y destruyó edificios, dijeron las autoridades.

Un funcionario de la BNPB dijo en una conferencia de prensa en la noche del domingo que había 14 muertos, 98 heridos y 1.300 desalojados. La mayoría de las lesiones eran quemaduras, según las autoridades.

Qué terror: abrir la puerta de la casa y ver una erupción casi en el patio. Así ocurrió en la isla de Java, en Indonesia por el volcán #semeru #AhoraMás con @UrielEstradaTV pic.twitter.com/s0Vo4XptPp — Ahora Más (@ahoramasoficial) December 4, 2021

Muertos, heridos y desalojados por erupción del volcán Semeru en Indonesia

En el área de Sumberwuluh, la ceniza gris y espesa cubrió y dañó las casas y los voluntarios intentaban rechazar a los conductores que querían regresar a sus hogares cerca de Semeru.

Algunos aldeanos que huyeron de sus hogares lograron llevar ganado consigo, pero tenían que avanzar entre árboles caídos y otros obstáculos como rocas pesadas y sedimentos volcánicos calientes, dijo un funcionario local.

Taufiq Ismail Marzuqi, residente y voluntario de Lumajang, dijo que las operaciones de rescate son "muy complicadas" debido al puente cortado y la escasa experiencia de los voluntarios. Policías y soldados excavan con sus propias manos en busca de muertos o heridos.

El Semeru había empezado a emitir nubes calientes y flujos de lava recientemente, y el centro vulcanológico del país había advertido a la gente que no se acercara desde el miércoles, dijo.

