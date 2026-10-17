Sismo sacude a México HOY: ¿Hay riesgo de tsunami este sábado 17 de octubre?

Sismo de magnitud 5.1 se registró esta mañana de este sábado en territorio mexicano, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento telúrico ocurrió al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y posteriormente se dio a conocer información oficial sobre los posibles efectos en las zonas costeras cercanas al epicentro.

¿Dónde y a qué hora se registró el sismo de hoy?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 07:59:33 horas de este sábado 17 de octubre de 2026.

El organismo informó que el epicentro se localizó a 149 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros.

Estos son los datos reportados por el SSN:



Magnitud: 5.1.

Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.

Hora: 07:59:33 horas.

Epicentro: 149 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Latitud: 13.65.

Longitud: -93.04.

Profundidad: 10 kilómetros.

La información corresponde al reporte difundido por el organismo encargado de monitorear la actividad sísmica en México.

SISMO Magnitud 5.1 Loc 149 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/10/26 07:59:33 Lat 13.65 Lon -93.04 Pf 10 km https://t.co/7hIWeQegWe — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 17, 2026

¿Hay riesgo de tsunami por el sismo en Chiapas?

Tras el movimiento telúrico, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina emitió información sobre las condiciones del mar y la posibilidad de que se generara un tsunami.

Según el boletín de la dependencia, no se espera la generación de un tsunami como consecuencia del sismo de magnitud 5.1 registrado al suroeste de Ciudad Hidalgo.

No obstante, la Semar señaló que podrían presentarse variaciones de pocos centímetros en el nivel del mar en zonas costeras cercanas al epicentro. Sin embargo, esta advertencia se refiere a posibles cambios en la altura del agua, por lo que no debe confundirse con una alerta de tsunami.

🚨 Según el boletín del CAT de @SEMAR_mx, tras el #Sismo de magnitud 5.1 registrado a 149 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, #Chiapas, no se espera la generación de un tsunami; sin embargo, podrían presentarse variaciones de pocos centímetros en el nivel del mar en zonas costeras cercanas al epicentro. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 17, 2026

¿Qué se sabe sobre los efectos del temblor?

Hasta la información proporcionada por las autoridades, se cuenta con el reporte de la magnitud, la ubicación del epicentro y la profundidad del movimiento telúrico, además del aviso sobre los posibles cambios en el nivel del mar.

Sin embargo, no se dispone de información confirmada sobre daños materiales, personas lesionadas o afectaciones derivadas del sismo, por lo que no es posible establecer si hubo consecuencias en las comunidades cercanas.