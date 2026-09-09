Mochila de emergencia para gatos y perros: lo que debes de preparar antes de un sismo

Ante un sismo, perros y gatos también requieren medidas de prevención para mantenerse seguros. Preparar con anticipación una mochila de emergencia para ellos permite tener a la mano alimentos, documentos, medicamentos y artículos básicos que puedan necesitar durante o después de una evacuación.

Artículos que deben contener una mochila de emergencia para perros y gatos

En caso de un sismo, mantener la calma es indispensable para proteger a tus mascotas. Conoce qué debe tener su mochila de emergencia.



Alimento y agua: Es recomendable poner agua, alimento, premios o snacks para mínimo tres días. También sus platos para su agua y la comida. Botiquín: Dentro de la mochila es indispensable poner gasas, vendas, antiséptico, guantes, suero fisiológico o medicamentos indicados por el veterinario. Identificación y documentos: La cartilla o sus documentos del veterinario, foto reciente de tu mascota, datos de contacto del tutor y dinero en efectivo. Para el traslado: Correa, arnés, transportadora, bolsas para desechos, pads absorbentes o arena para gato. Algo que le dé seguridad: Ellos también necesitan sentirse seguros; puedes añadir a su mochila su juguete favorito, una prenda o manta con olor familiar.

#Sismo l En caso de sismo, mantener la calma y estar preparado es indispensable para proteger a tus animales de compañía. 🐶🐱



Toma en cuenta estas recomendaciones para cuidar de quienes también forman parte de tu familia. Recuerda, ellos dependen de ti. ❤️ pic.twitter.com/JMyys8Odat — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 8, 2026

Segundo Simulacro 2026; esta es la fecha y la hora

El ejercicio se hace como concientización por los movimientos telúricos de 1985 y 2017, eventos que cobraron varias vidas en México.

El 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas (centro) se llevará a cabo el Simulacro Nacional. Sobre si la alerta sonará en los teléfonos celulares, Protección Civil comentó que sí llegará a la población mediante mensaje de alerta a las 12 en punto de la tarde.

El Segundo Simulacro 2026, se llevarán a cabo 5 hipótesis en cinco regiones: Zona Centro, incluye CDMX, de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

La alerta sísmica va a sonar en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala en 23 mil altavoces.

