Lo que faltaba, sismo sacude a India en plena crisis por Covid-19

Un sismo de 6.2 grados se registró este miércoles en Assam, India, con epicentro a unos 17 kilómetros al noreste de la localidad de Dhekiajuli, según informó el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC).

El movimiento sorprendió a los habitantes, incluso después hubo algunas réplicas. Los estragos del sismo de 6.2 grados dejaron algunos muros agrietados, así como hogares con daños en su interior.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna posible víctima tras el sismo. Sin embargo, los habitantes señalaron que vivieron estrés, corte menores y contusiones.

El Centro Sismológico Europeo detalló que el sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros y se sintió con intensidad en distintas localidades.

A través de redes sociales las personas compartieron imágenes sobre la fuerza del sismo, que provocó daños en las edificaciones.

#earthquake in

Northeast Assam. see d video

Richter Scale reading was 6.4 pic.twitter.com/VMzNvyw1I6 — @smartsunny (@smartsu84069108) April 28, 2021

El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó en 6 grados la magnitud del terremoto y su epicentro a 34 kilómetros de profundidad. Además, estimaron que la probabilidad de víctimas era bajo.

Autoridades locales señalaron que el temblor principal como las réplicas se sintieron a cientos de kilómetros de distancia en el estado norteño de Bengala, así como en Bután y Bangladesh.

This is the first visual of the after-effects of the massive Earthquake in Assam. pic.twitter.com/dPYyKsSsXm — atanu bhuyan (@atanubhuyan) April 28, 2021

India supera las 200 mil muertes por Covid-19

El sismo se registró el mismo día que India registró 200 mil muertos por Covid-19, además de reportar la escasez de camas en los hospitales, además del oxígeno.

Al menos 300 mil personas han dado positivo en los exámenes en la última semana. La segunda ola de infecciones en India ha desbordado tanto las instalaciones sanitarias como los crematorios y ha generado una respuesta internacional cada vez más urgente.

En las últimas 24 horas se registraron 360 mil 960 nuevos casos, la mayor cifra en un solo día a nivel mundial, elevando el total de India a casi 18 millones. Además, las 3 mil 293 muertes registradas, máximo diario hasta ahora, elevaron el número de decesos a 201 mil 187.

Sin embargo, los expertos creen que el recuento oficial subestima enormemente el número real de víctimas en una nación de 1.350 millones de habitantes.

