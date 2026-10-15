¿México está más cerca de Dinamarca en salud? Advierten deterioro del sistema sanitario
¿México está más cerca de Dinamarca en salud? Advierten un colapso del sistema sanitario y un deterioro en la calidad del servicio del IMSS y la atención médica.
La posibilidad de que México se acerque al sistema de salud de Dinamarca parece cada vez más lejana, ante el grave deterioro en la atención médica y la calidad de los servicios. Incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), considerado durante años una institución referente, muestra señales preocupantes. Este panorama fue analizado por especialistas en el programa Tolerancia Cero, con María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín, Sergio Sarmiento y Manuel López San Martín.
Durante el análisis, se puso sobre la mesa el contraste entre la expectativa de alcanzar un sistema de salud como el de Dinamarca y las condiciones actuales de los servicios médicos en México.