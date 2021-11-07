Smog tóxico cubre Nueva Delhi luego del festival Diwali

Nueva Delhi, la capital de India, se ahoga una vez más en smog, ya que los niveles de contaminación aún eran peligrosamente altos hasta el domingo 7 de noviembre.

El índice de calidad del aire de Nueva Delhi advirtió sobre niveles severos de contaminación que pueden desencadenar enfermedades respiratorias si hay exposición prolongada.

El smog empeoró el viernes 5 de noviembre, un día después del festival Diwali o de las luces, cuando la gente violó la prohibición de los petardos.

Los fuegos artificiales empeoraron la calidad del aire, que ya era mala debido a la quema de rastrojos agrícolas en los estados vecinos y las condiciones climáticas actuales.

"Lo que está sucediendo en los últimos días es que las condiciones meteorológicas están cambiando, la velocidad del viento está disminuyendo y la temperatura también. Esto está provocando condiciones estables, acumulación de algunos de los contaminantes cerca de la superficie, debido al desarrollo del cambio climático", dijo Sunil Dahiya, analista del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio.

Para hacer frente a la situación, el gobierno ha desplegado tanques de agua en las carreteras para reducir los niveles de contaminación.

New Delhi residents woke up on Friday under a blanket of smog darkening the city, the most dangerous air pollution of the year after Diwali revelers defied a fireworks ban during India's annual Hindu festival of lights https://t.co/5dvxpcPsJE pic.twitter.com/LeitO6znRW — Reuters (@Reuters) November 5, 2021

Enfermedades respiratorias por smog

El smog está afectando la salud respiratoria de los residentes de la capital de India. Las personas se quejan de picazón en la garganta y los ojos, y dificultad para respirar causada por la espesa capa de contaminantes.

"Los que tienen problemas pulmonares crónicos como EPOC, asma, otros que padecen enfermedades cardíacas, en realidad tienen un problema importante, en lo que respecta a la falta de aire, tos, molestias en el pecho y muchos de ellos necesitan atención médica urgente, por lo que nuestro consejo para las personas es que permanezcan en el interior tanto como sea posible y, una vez que salgan de la casa, simplemente usen un cubrebocas", dijo Rommel Tickoo, un experto en medicina interna.

Para las personas mayores como Renuka Gautam, es tiempo de encierro, ya que los niveles de contaminación del aire dificultan la respiración.

Está confinada en interiores para evitar problemas respiratorios provocados por niveles crecientes de contaminantes en el aire de Nueva Delhi.

"Como está contaminado afuera, no puedo ir a caminar por la mañana ni a ningún otro lugar. Cuando salgo, me siento sin aliento. Tengo que encender el purificador de aire y quedarme en casa. Para mí, son como días de encierro", dijo Gautam.

Los expertos dijeron que la calidad del aire de Nueva Delhi seguirá estando en niveles peligrosos. Advierten que el aire en mal estado puede provocar casos más graves de COVID-19.