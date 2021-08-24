Nueva Delhi estrena torre purificadora de aire por contaminación

La capital de India, Nueva Delhi, utilizó por primera vez la torre purificadora para limpiar el aire y reducir la contaminación en la que es considerada la ciudad más contaminada del mundo.

La elevada contaminación del aire en la capital del país asiático causa miles de muertes prematuras cada año, de acuerdo con las autoridades de salud de India.

Las 20 millones de personas que viven en Nueva Delhi durante el invierno quedan envueltas en una capa de niebla gris debido a los altos índices de contaminación que superan 20 veces el límite recomendado.

La creación de la torre purificadora de aire fue creada para reducir el número de partículas dañinas al bombear mil metros cúbicos de aire por segundo.

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Esta torre purificadora de aire mide 25 metros de alto y funciona con 40 ventiladores gigantes; el proyecto tuvo un costo total de 2 millones de dólares.

El mandatario estatal de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal, dijo durante la inauguración de la torre purificadora que esta es una gran inversión para luchar contra la contaminación de la ciudad, según reportaron medios locales.

Críticas a la construcción de torre purificadora

La torre purificadora fue criticada por algunas personas en la India debido a que no es suficiente para limpiar todo el aire de Nueva Delhi y la creación de otras sería muy costosa.

Otro de los problemas de la torre purificadora es que se trata de un proyecto en fase experimental y aún no se ha comprobado que tan efectiva es para la creación de otras.

Los críticos de la torre purificadora recomiendan a las autoridades que se deben de implementar otras medidas para terminar con la fuentes contaminantes y no tratar de solucionarlo con experimentos millonarios.