Sobreviviente de ataque en Kinder de Tailandia narra la masacre

“Nunca pensé que sería tan violento”, dijo una maestra sobreviviente a la masacre perpetrada esta mañana en un kinder de Tailandia donde murieron 20 niños pequeños por el ataque de un expolicía.

La profesora, quien prefirió no dar su nombre ni apellido, relató para Reuters cómo ocurrió el fatal ataque en el Kinder de Tailandia, además de cómo logró salvarse y poner a salvo a otros compañeros y niños.

La docente relató que el expolicía entró al kinder derribando la puerta. Primero, disparó dos veces, ella se encontraba en la cocina junto a otros dos profesores, cuando escuchó el sonido todos corrieron para alertar a los demás, pero sus dos acompañantes no lograron sobrevivir.

Tragedia en #Tailandia.



Un expolicía mató a 34 personas, entre ellas 22 niños, en un ataque armado perpetrado en una #guardería.



Posteriormente el atacante mató a tiros a su mujer y a su hijo en su casa antes de #suicidarse. pic.twitter.com/5Kcsig7F35 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 6, 2022

Después, el sujeto atacó a todos a su paso con un cuchillo, ya no volvió a usar el arma de fuego.

“Todo pasó muy rápido. Estaba cortando con el cuchillo, no usó el arma, siguió cortando allí. Todo fue con un cuchillo”, recordó la profesora.

Entre la confusión y su intento por huir del atacante, la profesora sobreviviente alcanzó a ver que el arma del expolicía era un cuchillo “como para cortar pasto, es curvo”, sin embargo, no logró ver más.

Ataque en Kinder de Tailandia deja 37 muertos

Un expolicía mató a 37 personas, incluidos 22 niños pequeños, durante un ataque con cuchillo y pistola en una guardería en Tailandia este jueves, luego mató a tiros a su esposa e hijo en su casa antes de dispararse a sí mismo, informó la policía.

Las autoridades de Tailandia identificaron al atacante como un exmiembro de la fuerza que fue despedido de su cargo el año pasado por acusaciones de drogas y enfrentaba un juicio por ese delito.

Los videos publicados en las redes sociales mostraban sábanas que cubrían lo que parecían ser los cuerpos de los niños que yacían en charcos de sangre en el jardín del Kinder de Tailandia.

La masacre en Tailandia es una de las peores que involucró a niños asesinados por una sola persona. En Noruega, Anders Brevik mató a 69 personas, en su mayoría adolescentes, en un campamento de verano en 2011, mientras que el número de muertes infantiles en otros casos incluye 16 en Dunblane, Escocia, en 1996 y 19 en una escuela en Uvalde, Texas, este año.

