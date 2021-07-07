Recuperan ocho cuerpos de edificio derrumbado en Miami, Florida

A 13 días del derrumbe de la mitad del edificio de 12 plantas Champlain Towers South de Surfside en Miami, Florida, equipos de búsqueda y rescate recuperaron este martes los restos de otras ocho víctimas.

Autoridades informaron que la cifra de muertos confirmados subió a 35 y continúan sin localizar a 109 personas.

Los números se dieron a conocer luego de que cientos de amigos y familiares llegaran a la iglesia de Miami Beach para el primer funeral de las víctimas.

Continúan labores de búsqueda y rescate en Miami, Florida

Marcus Guara y su esposa Ana Guara, de 52 años y 42 años, respectivamente, y sus hijas, Lucía y Emma de 10 y cuatro, fueron recordados como una familia muy unida que disfrutaba pasear por la playa y hacer otras actividades sencillas juntos.

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Los cuatro miembros de la familia murieron cuando el edificio se derrumbó la madrugada del 24 de junio.

Tormenta Tropical “Elsa” complica rescates

Los equipos de rescate ampliaron su búsqueda luego la demolición controlada del resto del edificio el domingo por la noche. Aunque el pronóstico del tiempo indica que la zona de Surfside podría ser golpeada por la tormenta tropical “Elsa” luego de su paso por el Caribe donde dejó dos muertos.

Por este fenómeno se prevén chubascos y tormentas eléctricas, así como marejadas ciclónicas y tornados que podrían complicar las labores de búsqueda y rescate. Expertos prevén que se convierta en huracán a medida que llegue al sur de Florida.

Demuelen edificio que se derrumbó en Miami, Florida

Aún así, elementos de emergencia continúan con la búsqueda y rescate de víctimas. A casi dos semanas del derrumbe, investigadores no han determinado qué causó el colapso del complejo de 40 años de antigüedad.

Un informe de ingeniería de 2018 encontró deficiencias estructurales que ahora son el foco de las investigaciones.

Los encontraron juntos, en su cama, esposos mueren en edificio de Florida

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