Sobrino de AMLO porta reloj de 235 mil pesos en Veracruz con sueldo “modesto” en el gobierno de Rocío Nahle

Pedro Arturo López Herrería, sobrino del expresidente Andrés Manuel López Obrador e hijo de su hermano Arturo López Obrador, se encuentra en el centro de la controversia mediática tras ser confirmado que trabaja en el gobierno de Rocío Nahle en Veracruz, un claro caso de nepotismo.

La figura de Pedro Arturo López Herrería carga además con el antecedente de su padre, Arturo López Obrador, quien rompió públicamente con el exmandatario federal para sumarse a causas de la oposición en Veracruz y tejer vínculos políticos y comerciales durante las administraciones de Javier Duarte de Ochoa y Cuitláhuac García Jiménez.

Pedro Arturo López Herrería sobrino de AMLO que gana 12 mil pesos al mes en el gobierno de @rocionahle usando un Rolex Datejust de 235 mil pesos.



La properidad de los millones de mexicanos que salieron de la pobreza, principalmente la familia. pic.twitter.com/E9KEvVVb6P — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) September 1, 2026

Captan a sobrino de AMLO que trabaja en gobierno de Veracruz con relojes de miles de pesos

Además de ser reconocido por trabajar en el gobierno de Rocío Nahle, se encuentra en la controversia mediática tras ser captado utilizando un reloj de alta gama Rolex Datejust, con un valor comercial estimado en 235 mil pesos.

El señalamiento contrasta fuertemente con los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde aparece adscrito como asesor en la Secretaría de Gobierno del estado de Veracruz, donde se observa una remuneración neta mensual que apenas ronda los 6 mil pesos (unos 12 mil pesos brutos o con compensaciones menores según tabuladores previos). Esto, según información del periodista Jorge García Orozco.

Pedro Arturo López Herrería el otro hijo de Arturo López Obrador también trabaja en el gobierno de Rocío Nahle donde cobra 12 mil pesos al mes como asesor en la Secretaría de Gobierno.#FamiliasdelBienestar pic.twitter.com/SLvkwqMOzO — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) September 1, 2026

Pese a los intentos de simpatizantes del oficialismo por distanciar la imagen del sobrino de AMLO o etiquetar a la rama familiar como ajena al movimiento, fotografías lo exhiben en eventos privados y públicos junto a su tío portando accesorios de lujo, así como en palcos del Estadio Banorte. La controversia escaló al cuestionar cómo un asesor con percepciones de escala modesta puede costear piezas de alta relojería suiza.

El contraste entre los principios de austeridad pregonados por la administración saliente y el estilo de vida del funcionario desató severos cuestionamientos sobre el origen de dichos bienes y la persistencia de privilegios entre familiares relacionados con la cúpula del poder.