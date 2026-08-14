De las boutiques de lujo a quedarse sin visa: El ostentoso historial de viajes a EU de Andy López Beltrán

Tras la medida por parte del gobierno de Estados Unidos de retirarle la visa estadounidense a "Andy" López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la conversación sacó a relucir que a lo largo de la última década, "Andy" convirtió a los destinos más exclusivos del país vecino en sus escaparates personales de opulencia, acumulando episodios de consumo excesivo que hoy exhiben una gran contradicción ante la cancelación de su acceso a territorio norteamericano.

Aspen, Nueva York y boutiques de alta gama: El catálogo de la opulencia

Los registros de las constantes escapadas de López Beltrán a suelo estadounidense han quedado documentados en múltiples ocasiones, generando indignación pública por la evidente distancia entre el discurso de austeridad y su estilo de vida.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en el exclusivo destino invernal de Aspen, Colorado, donde fue captado disfrutando de vacaciones en estaciones de esquí reservadas para las élites financieras globales.

En 2018, Andy López Beltrán criticaba los lujos de los hijos de políticos.



Siete años después, es protagonista de su propio cuento de excesos: hoteles de más de 50 mil pesos en Tokio, shopping en Prada y bufets de lujo.



Todo, mientras el discurso de #austeridad se cae a… pic.twitter.com/RcAwukxI0H — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 29, 2025

A esta lista se suman sus recurrentes visitas a la ciudad de Nueva York, donde fue fotografiado paseando por la Quinta Avenida, ingresando a hoteles de cinco estrellas y frecuentando restaurantes de alta cocina, portando prendas y accesorios de casas de moda europeas cuyos costos rebasan por mucho los ingresos declarados por el operador político.

La caída de Andy López: De los lujos a quedarse sin visa

Esta cadena de ostentosos viajes por territorio estadounidense llega a su fin justo cuando los señalamientos en su contra escalaron a nivel federal e internacional. Las acusaciones planteadas por tráfico de hidrocarburos, falsificación de pedimentos aduanales, delincuencia organizada y tráfico de influencias, terminaron por encender las alertas de las agencias de inteligencia en Washington.

Con la cancelación de su visa, el "heredero del movimiento" no solo pierde el libre tránsito por las boutiques y centros de esquí que solía frecuentar, sino que se convierte en el rostro más visible de la embestida diplomática estadounidense contra la clase política mexicana vinculada a tramas de corrupción y crimen organizado.