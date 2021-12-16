VIDEO: Socavón se traga dos casas en Ecuador; hay 300 evacuados

Un socavón provocó el derrumbe de dos casas y otras quedaron al borde del agujero en la ciudad de Zaruma, en Ecuador. El incidente obligó a 300 personas a evacuar la zona por el riesgo de que el derrumbe se extendiera más.

En algunos videos que circulan en redes sociales, se aprecia el momento en el que el socavón se abre debajo de una casa de tres pisos ante la mirada de los vecinos que ya habían salido de lugar tras los primeros reportes de fisuras.

#Ecuador: Pánico en #Zaruma tras aparición de enorme socavón que provoca el desplome de una vivienda. Los habitantes huyen despavoridos.

15/12/2021 pic.twitter.com/B2CW0Co60V — Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) December 16, 2021

Las autoridades de Ecuador informaron que no hay víctimas mortales ni lesionados debido a que los habitantes de Zaruma, al sur de Ecuador, fueron desalojados a tiempo, antes de que el socavón se abriera.

El Servicio de Gestión y Emergencias informó que la noche del jueves se abrió un socavón de unos cinco metros bajo una casa de tres pisos en la calle Colón y 10 de agosto, que derrumbó dos casas y afectó el 25 por ciento del servicio de energía eléctrica.

También indicó que hay riesgo de que una tercera casa se caiga, además hay tres calles afectadas por hundimiento, por lo que el cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional se encuentran en el lugar. En tanto, el Comité de Operaciones de Emergencias instaló albergues temporales para las familias damnificadas por el socavón.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, informó que se desplegó un equipo para brindar atención a las familias afectadas por el socavón que dejó a obligó a 300 personas a evacuar sus hogares.

[COMUNICADO] Acciones de respuesta ante el hundimiento del casco urbano en el cantón #Zaruma, provincia de #ElOro pic.twitter.com/1wO0MfSK69 — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) December 16, 2021

"Ante lo sucedido en Zaruma, he dispuesto al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos que coordine con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) y las instituciones pertinentes, para brindar atención oportuna a las familias afectadas. El equipo estará en el lugar acompañando y ofreciendo servicios inmediatos".

Por su parte, el alcalde de Zaruma, Jhansy López Jumbo, aseguró que el socavón es producto de los problemas de minería ilegal en la ciudad ecuatoriana. Algunos vecinos también mencionaron que desde hace tiempo temían un colapso debido a dicha actividad.

Ante lo sucedido en Zaruma, he dispuesto a @Riesgos_Ec, que coordine con el GAD y las instituciones pertinentes, para brindar atención oportuna a las familias afectadas. El equipo estará en el lugar acompañando y ofreciendo servicios inmediatos. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) December 16, 2021

Minería ilegal provoca socavón en Ecuador

Debajo del casco urbano de Zaruma corren varios kilómetros de galerías subterráneas que dejaron las actividades mineras en el lugar, lo que ha provocado diversos socavones.

Incluso, un funcionario de Ecuador comparó a la ciudad con un “queso gruyere” por la cantidad de socavones en el suelo de dicha ciudad.

Y aunque la minería fue vetada en 1993 en la ciudad, autoridades de Ecuador han encontrado a mineros en algunas galerías a las que entran de manera ilegal.