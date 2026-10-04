Peligro en calles de Iztapalapa: Enorme socavón provoca afectaciones en calles de Granjas Esmeralda

Vecinos y trabajadores de la colonia Granjas Esmeralda denunciaron malas condiciones en las calles de Maíz, ubicada en esta zona industrial, donde desde hace aproximadamente un mes se formó un enorme socavón que ha generado afectaciones a distintos vehículos.

Según vecinos, dos conductores de vehículos motorizados ya sufrieron accidentes en este mismo punto.

Motos en la banqueta y micros atrapados: El peligro diario por el socavón en Granjas Esmeralda

El deterioro de la vialidad ha provocado que otros motociclistas tienen que utilizar la banqueta para esquivar la zona afectada, lo que representa un riego para las y los peatones que transitan diariamente por la zona del socavón.

Los problemas en la vialidad también han provocado afectaciones en el transporte público. Vecinos cuentan que un microbús quedó a medio camino al pasar por uno de los hundimientos de la calle, complicando la circulación en esta zona.

Vecinos señalaron que personal de la alcaldía acudió con maquinaria para realizar trabajos en el pavimento; sin embargo, las labores no pudieron continuar debido a las condiciones del terreno y las máquinas permanecieron estacionadas en la propia calle.

Los habitantes aseguran que la alcaldía les informó que los trabajos de repavimentación podrían tardar aproximadamente dos semanas.

Mientras tanto, la calle Maíz continúa siendo utilizada diariamente por automovilistas, motociclistas y transporte público, en una zona donde también existe circulación de vehículos relacionados con las actividades industriales.

¿Dónde reportar una fuga de agua en la CDMX?

¡No entres en pánico! En la Ciudad de México (CDMX), las fugas de agua en calles y avenidas se pueden reportar al Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX), y puedes hacerlo comunicándote al siguiente número: 55 8957 4950 .

Para reportar un bache en calles de CDMX, puedes hacerlos comunicándote directamente con el Locatel al *0311 o al 55 5658 1111. También puedes hacerlo desde la plataforma digital del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

Esta es la multa por tapar un bache en la CDMX

El castigo por hacer reparaciones caseras en los baches de la CDMX alcanza los 4 mil 500 pesos. En caso de no pagar, la sanción se convierte en un arresto obligatorio que va desde las 13 hasta las 36 horas.