Video: En pleno Día de la Bastilla, soldado pide matrimonio a su novia

Previo al fastuoso desfile conmemorativo por el Día de la Bastilla y minutos antes de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recorriera Campos Elíseos en su jeep, un soldado pidió matrimonio a su novia.

El acto del soldado generó gritos de alegría de los espectadores, entre quienes estaban sus compañeros militares, quienes observaron atentos.

El cadete, vestido con el uniforme ceremonial, se presentó ante la joven, se arrodilló y dirigió unas palabras a su novia antes de colocar un anillo en su mano izquierda, según se observa en el video publicado en la cuenta de Twitter del ejército terrestre.

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Posteriormente, el joven se puso de pie, se bajó el cubrebocas y besó en la boca a su prometida, entre los gritos de emoción de sus compañeros y del público que pudo ser testigo de este simbólico acto, al parecer ella aceptó.

A French trainee soldier proposed 💍 to his partner on the Champs Elysees shortly before President Emmanuel Macron rode down the boulevard in a military jeep during Bastille Day celebrations https://t.co/HPlXTfte8F pic.twitter.com/QNJEvWmzGd — Reuters (@Reuters) July 14, 2021

Soldado planeó dos meses la propuesta a su novia

De acuerdo con el testimonio del joven Maximilien, de 26 años de edad, recogido por BFM-TV y referido por la agencia Reuters, su novia no esperaba que le fuera a proponer matrimonio, "fue una sorpresa total para ella".

Maximilien relato que había planeado la propuesta durante dos meses y se realizó mientras miembros de las fuerzas armadas se preparaban para el tradicional desfile militar del 14 de julio por el Día de la Bastilla.

En tanto se refiere también que al joven soldado se le permitió atravesar un cordón de seguridad después de que el Ejército se enteró de las intenciones de pedir matrimonio a su novia, dijo un portavoz del ejército terrestre.

"Todo es posible para nuestros soldados en el día del #NationalDay. Todas nuestras felicitaciones", tuiteó el ejército.

La celebración de la unidad nacional de Francia coincide con el aniversario del asalto a la fortaleza de la Bastilla en París en 1789, el punto de inflexión de la Revolución Francesa.

🇫🇷L’ amour💕

En el desfile del 14 de julio un militar francés ha pedido matrimonio a su novia.

Ella ha aceptado #14Juillet



pic.twitter.com/5mD9h5SKQ0 — Almudena Ariza (@almuariza) July 14, 2021

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