Día de la Bastilla: 5 datos de la fiesta nacional de Francia

El 14 de julio, Francia celebra el Día de la Bastilla, hecho que se considera como el inicio de la Revolución Francesa y la primera victoria del pueblo de París. Con este movimiento se buscaba poner un alto al antiguo régimen y actualmente esta fecha es celebrada con desfiles militares y fuegos artificiales.

La fiesta nacional se conmemora a partir de dos eventos de la época de la Revolución Francesa: la toma de La Bastilla y la primera Fiesta de la Federación.

El 6 de julio de 1880, se promulgó la propuesta de ley para adoptar la fecha del 14 de julio como día de la Fiesta nacional, pero no se aclara si es por el 14 de julio de 1789, día de la toma de la Bastilla, o del 14 de julio 1790, día de la Fiesta de la Federación.

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Cinco datos relevantes del Día de la Bastilla

1.- La Bastilla fue una fortaleza construida alrededor de 1370 para defender a París de los ingleses, en la llamada Guerra de los 100 años y fue el cardenal de Richelieu el primero en utilizarla como una prisión estatal para los que presentaban quejas contra el Estado, en el siglo XVII.

2.- La Bastilla era lo suficientemente grande para albergar a 50 presos, pero solo había siete el día que fue tomada en 1789.

3.- El Día de la Bastilla se celebra en Bélgica, República Checa, Hungría, India, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino Unido y en Estados Unidos. En Milwaukee, Wisconsin, esta fiesta dura cuatro días e incluso tienen una réplica de la Torre Eiffel de 43 pies de altura.

4.- El Día de la Bastilla es reconocido como el fin de la monarquía y el comienzo de la Revolución Francesa.

5.- Cada 14 de julio se realiza el desfile militar más antiguo de Europa, comienza en los Campos Elíseos y termina en el Arco del Triunfo y se caracteriza por su majestuosidad.

Otros datos sobre el Día de la Bastilla

El escritor y filósofo François-Marie Arouet (Voltaire) fue prisionero de la Bastilla.

Sobre la celebración, durante el desfile Francia muestra el armamentos pesado, con la finalidad de demostrar el poder militar francés.

|Presidencia Francia

La fiesta en el jardín que se celebraba tradicionalmente en los terrenos del Palacio del Elíseo después del desfile, daba la bienvenida a cientos de héroes y víctimas anónimas, pero este acto fue abolido por Nicolas Sarkozy en 2010, en un contexto de austeridad económica, y no ha sido restaurado desde entonces.

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