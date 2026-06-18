TEPJF da la razón a Somos México y rechaza impugnaciones de Morena por afiliaciones duplicadas

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió de manera unánime confirmar la validez de las afiliaciones de la organización ciudadana "Somos México" (Somos MX), dando un revés jurídico a Morena. El partido en el poder había impugnado el padrón de la asociación civil bajo el argumento de presuntas duplicidades en los registros; sin embargo, los magistrados desecharon el recurso de apelación por falta de documentación probatoria original. Con este fallo, la organización avanza de manera formal hacia la obtención de su registro como nuevo Partido Político Nacional para participar en el proceso electoral de 2027.

La resolución elaborada bajo el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, validó los criterios originales de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Morena no presentó cédulas físicas originales de afiliación

El núcleo de la controversia jurídica involucraba un total de 93 mil 742 registros que Morena reclamaba dentro de su propia militancia. No obstante, la sentencia del Tribunal Electoral evidenció que la representación de Morena no presentó las cédulas físicas originales de afiliación necesarias para acreditar fehacientemente la voluntad de los ciudadanos. En su lugar, el partido entregó únicamente mil 913 formatos con firma autógrafa y un archivo digital compilado en una memoria USB.

#Boletín| El TEPJF confirmó que #SomosMx mantiene las afiliaciones reclamadas por Morena bajo la figura de “duplicidad”, por lo que avanza de manera firme en el reconocimiento como Partido Político Nacional para participar en las elecciones del 2027. #SomosUnaRealidad… — SomosMxMexico (@SomosMxMexico) June 17, 2026

Ante esta situación, el TEPJF instruyó al INE a acotar su análisis exclusivamente a los mil 913 formatos físicos que sí cuentan con firma autógrafa original, así como a las afiliaciones digitales en las que exista una coincidencia estricta. Para dirimir estos casos específicos, la autoridad electoral federal deberá consultar de forma directa a los ciudadanos involucrados para que manifiesten de manera libre en qué organización o partido político desean mantener su permanencia.

Calendario clave: Fiscalización y votación final en el INE

Tras la resolución jurisdiccional, la dirigencia de Somos México, encabezada por su presidente Guadalupe Acosta Naranjo y el secretario de Comunicación, Amado Avendaño Villafuerte, señaló que el camino operativo queda despejado. La organización detalló las fechas críticas de las sesiones del Consejo General del INE que definirán la conclusión del proceso de registro:



Viernes 19 de junio de 2026: El INE

Jueves 25 de junio de 2026: El Consejo General del INE someterá a votación el dictamen final para otorgar formalmente el reconocimiento y registro como partido político nacional a las organizaciones que hayan acreditado los requisitos de ley.

Los voceros de Somos MX destacaron el esfuerzo de la estructura de ciudadanos que, desde enero de 2024, inició la conformación de las asambleas distritales. Al corte de las validaciones institucionales, la organización contabiliza 205 asambleas reconocidas por la autoridad electoral y una base cercana a las 300 mil afiliaciones consolidadas, superando los mínimos requeridos por la legislación mexicana para constituir una nueva fuerza política nacional.