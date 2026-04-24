Frenan trampa de Morena: Tribunal valida afiliaciones de Somos MX y acerca su registro como partido

La organización Somos MX, que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo, obtuvo un triunfo jurídico clave en su camino para convertirse en partido político nacional. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidó una serie de afiliaciones que Morena pretendía adjudicarse, tras detectar que simpatizantes de la organización civil aparecieron "misteriosamente" en los padrones del partido oficialista después de haberse registrado con Acosta Naranjo.

Con esta resolución, las autoridades electorales reconocen la validez de los registros de Somos MX, desestimando los reclamos de Morena y colocando a la asociación civil en la recta final para obtener su registro oficial ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Morena quería hacer trampa": Acosta Naranjo

El líder de Somos MX fue tajante al señalar que el fallo del Tribunal sienta un precedente contra las malas prácticas de afiliación. "Hoy se sentaron las bases para rechazar los falsos reclamos de Morena. Morena quería hacer trampa", explicó Acosta Naranjo, tras celebrar que el INE y el Tribunal decidieran reconocerles sus bases de apoyo.

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Según el dirigente, la validación de estas firmas los deja "muy cerca" de cumplir con todos los requisitos de ley. Sin embargo, aclaró que el proceso formal todavía tomará un breve periodo adicional debido a los tiempos institucionales.

Los 60 días clave para el nuevo partido

Tras el fallo judicial, la pelota queda en la cancha del Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con la ley vigente, la Dirección de Partidos Políticos y Prerrogativas debe entregar un informe final, a partir del cual el Consejo General del INE tendrá un plazo de 60 días hábiles para emitir la resolución definitiva sobre el registro.

De confirmarse el cumplimiento de las asambleas y el padrón de afiliados, Somos MX entraría al escenario electoral de 2027 como una nueva fuerza política de oposición, superando el intento de bloqueo que Acosta Naranjo atribuye directamente al oficialismo.