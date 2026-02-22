Surge el partido político “Somos México"; prometen ganar la presidencia en 2030

“Somos México” tuvo su primera asamblea constitutiva como partido político nacional el sábado 21 de febrero de 2025. Dicho movimiento tendrá a Guadalupe Acosta y Cecilia Soto como presidente y secretaria general del organismo.

Acosta Naranjo recordó que en febrero de 2025 comenzaron las labores para realizar asambleas y afiliar ciudadanos para poder “fundar una nueva fuerza política en México. Lo logramos”, mencionó.

El presidente de Somos México urgió a separar las funciones del Estado mexicano y recordó que el partido Morena tiene vínculos con la delincuencia organizada.

“El partido político que hoy gobierna está profundamente vinculado al crimen, a la delincuencia organizada, se debe de separar a los delincuentes de la función del Estado, están fusionados y a eso nos enfrentamos”, mencionó en su discurso.

3 exministros de la SCJN formarán parte del partido “Somos México”

Como parte del Consejo Consultivo de Somos México estarán tres exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Margarita Ríos Farjat, José Ramón Cossío y Javier Laynez.

🗣️La Asamblea Nacional Constitutiva de #SomosMx aprueba por amplia mayoría la elección de su Presidencia y Secretaría General.@acostanaranjo asume la Presidencia y @ceciliasotog la Secretaría General, con el respaldo de las delegadas y delegados que conforman esta fuerza… pic.twitter.com/3ynNvwc0ae — SomosMxMexico (@SomosMxMexico) February 21, 2026

"Somos México" ganará la presidencia de México en 2030: Acosta Naranjo

Acosta Naranjo criticó que prevalezca la sombra de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal como una figura de cogobierno, “y eso no es lo que señala la Constitución. De ahí la confusión, su confusión, la falta de eficacia, sus traspiés, sus crisis crecientes, una desgracia para todo el país”.

El presidente de “Somos México” señaló que en 2027 la oposición recuperará la Cámara de Diputados, tendrá triunfos en gubernaturas estatales y que en 2030 ganará la presidencia de la república.

