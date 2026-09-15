“Son cínicos y criminales”: “Alito” Moreno arremete contra Morena por pacto con el crimen organizado

El senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó un duro mensaje contra Morena y cuestionó la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE), al que exigió asumir con mayor firmeza su papel como árbitro de los procesos electorales.

Durante su intervención, el priista acusó a integrantes de Morena de ser “cínicos” y “criminales” y sostuvo que el partido guinda no estaría dispuesto a reconocer eventuales derrotas electorales ni a entregar el poder de manera democrática.

“Estos de Morena son cínicos, son criminales y lo digo con sentimiento”, afirmó Moreno.

Alejandro Moreno cuestiona a Morena y habla de una posible negativa a dejar el poder

Moreno sostuvo que existe el riesgo de que Morena no respete los resultados de futuras elecciones y puso en duda que el partido acepte entregar el poder si pierde en las urnas.

“Ustedes creen que esos van a querer entregar el poder democráticamente. Ustedes creen que esos van a respetar el resultado democrático”, cuestionó.

El senador también señaló al INE y reclamó al organismo electoral actuar con mayor firmeza frente a lo que consideró irregularidades.

“Si no respetan al INE, no respetan al árbitro electoral”, afirmó.

Exige al INE aplicar la ley y sancionar

En su discurso, el priista pidió directamente al Instituto Nacional Electoral asumir su responsabilidad como autoridad electoral y aplicar las sanciones que correspondan.

“Por eso nosotros le decimos al INE pónganse los pantalones y que se den a respetar, que apliquen la ley, que haya sanciones anticipadamente”, expresó.

Moreno acusó además que el organismo está poniendo en riesgo décadas de construcción democrática en México.

De acuerdo con el senador, durante décadas ciudadanos, partidos políticos y sectores de la oposición participaron en la construcción de instituciones electorales autónomas, por lo que consideró que no se puede permitir un retroceso.

“Están tirando al caño años, décadas, 40, 50 años de transición y fortaleza democrática construida por muchos”, sostuvo.

Andy López Beltrán, otro de los blancos de Alejandro Moreno

El senador también arremetió contra Andy López Beltrán, a quien acusó de realizar actos anticipados de campaña.

Moreno retomó una declaración pública del propio senador Agustín Dorantes —según su exposición— para señalar que López Beltrán llevaría 75 días en campaña.

“No sólo el pinche Andy López Beltrán haciendo campaña. El senador Ayal aquí públicamente dijo que llevaba 75 días en campaña”, expresó.

A partir de ello, cuestionó que hasta ahora no se hayan aplicado sanciones y calificó la situación como “una burla”.

“¿Quién va a respetar a nadie?”, lanzó.