¿Sonará en Jalisco la alerta sísmica el próximo 19 de septiembre? Así será el simulacro en Guadalajara, Zapopan y otras regiones

El próximo sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas (tiempo del centro de México), Jalisco participará formalmente en el Segundo Simulacro Nacional 2026. Ante la duda recurrente de la población sobre la activación de alarmas sonora en el estado, las autoridades de Protección Civil confirmaron que la alerta sísmica sí resonará en la entidad, principalmente a través del sistema de radiodifusión celular, el cual emitirá un mensaje de texto acompañado de un sonido distintivo de alarma en los teléfonos móviles de la ciudadanía en Guadalajara, Zapopan y la Zona Metropolitana, además de los altavoces de inmuebles públicos y privados inscritos.

La hipótesis oficial: Sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Puebla

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el ejercicio preventivo se desarrollará bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7 con epicentro ubicado a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla. Este escenario simulado permitirá evaluar la capacidad de respuesta, la efectividad de las rutas de evacuación y los tiempos de repliegue de las dependencias estatales, los ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y las regiones del interior de la entidad ante un impacto en la región occidente.

Esta mañana, en rueda de prensa, presentamos más detalles del Segundo Simulacro Nacional 2026 e invitamos a la población, especialmente a las familias, a sumarse a este importante ejercicio.



Este año, al realizarse por primera vez en sábado, tenemos una gran oportunidad: llevar… pic.twitter.com/YDA7KM9CFJ — Protección Civil JAL (@PCJalisco) September 1, 2026

Alertas a celulares y protocolos en Guadalajara, Zapopan y municipios

El aviso masivo enviado a los dispositivos móviles no requerirá de conexión a internet, datos móviles ni saldo disponible, garantizando que el mensaje de prueba llegue de forma simultánea a millones de usuarios. Las autoridades estatales instan a la población, empresas, comercios y comités de vecinos en municipios como Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga a registrar previamente sus inmuebles en la plataforma oficial de la UEPCBJ para poner a prueba sus planes internos de protección civil, verificar tiempos de desalojo e identificar a personas que requieran asistencia prioritaria durante una emergencia real.

