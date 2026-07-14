Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 14 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

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¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?

El siguiente simulacro nacional de sismo en México ya está agendado para el sábado 19 de septiembre a las 11:00 de la mañana. Este año decidieron armar tres ejercicios de prevención, y este tercero va a ser llamativo porque, por primera vez en la historia, va a caer en fin de semana, lo que nos va a servir a todos para ver cómo reaccionamos estando en nuestras casas o haciendo planes en familia en lugar de estar en la escuela o la oficina.

Como ya es costumbre, la fecha se mantiene para conmemorar los terremotos de 1985 y 2017, y ese día va a sonar la alerta sísmica en los altavoces de las calles y te va a llegar el aviso de prueba directo a tu celular para que ensayemos bien los protocolos y las rutas de evacuación.