Sonda Parker de la NASA ‘toca’ el Sol por primera vez

Por primera vez en la historia, la sonda Parker de la NASA “tocó” el Sol, es decir, pudo volar a través de la atmósfera superior de la estrella para recopilar muestras de partículas y campos magnéticos.

En un comunicado, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) afirmó que este es un gran paso para la ciencia, ya que se podrá obtener información sobre la influencia de la estrella en el sistema solar.

La agencia explicó que el Sol no tiene una superficie sólida, sino una atmósfera sobrecalentada hecha de material solar, que se une a la estrella por la gravedad y las fuerzas magnéticas.

“A medida que el calor y la presión crecientes empujan ese material lejos del Sol, llega un punto donde la gravedad y los campos magnéticos son demasiado débiles para contenerlo. Ese punto, conocido como la superficie crítica de Alfvén, marca el final de la atmósfera solar y el comienzo del viento solar”, indicó la NASA.

☀️ Our #ParkerSolarProbe has touched the Sun!



For the first time in history, a spacecraft has flown through the Sun's atmosphere, the corona. Here's what it means: https://t.co/JOPdn7GTcv



#AGU21 pic.twitter.com/qOdEdIRyaS — NASA (@NASA) December 14, 2021

Los investigadores desconocían la ubicación exacta de la superficie crítica de Alfvén, pero las estimaciones la colocaron entre 10 y 20 radios solares desde la superficie del Sol, es decir, unos 4.3 a 8.6 millones de millas.

Sonda Parker transitó por una estructura visible desde la Tierra

El pasado 28 de abril, señaló la NASA, la sonda Parker hizo un octavo sobrevuelo y encontró las condiciones magnéticas a 18.8 radios solares sobre la superficie solar, por lo que cruzó la superficie crítica de Alfvén por primera vez y entró en la atmósfera solar.

Durante el sobrevuelo, la sonda Parker mostró que la superficie crítica de Alfvén no tiene forma de una bola lisa, sino picos y valles. También transitó por una pseudotreamer, una estructura masiva que se eleva por encima de la superficie del Sol y es visible desde la Tierra durante los eclipses solares.

“La nave espacial se encontró en una región donde los campos magnéticos eran lo suficientemente fuertes para dominar el movimiento de partículas, estas condiciones fueron la prueba de que la nave había pasado la superficie crítica de Alfvén y entró en la atmósfera solar”, sentenció la NASA.

Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington, afirmó que la sonda Parker hizo una “hazaña notable” que debería ser considerada como un hecho monumental para la ciencia solar.

Este hito no solo nos proporciona información más profunda sobre la evolución del Sol, sino que todo lo que aprendamos sobre nuestra propia estrella también nos enseña más sobre las estrellas en el resto del universo.

La sonda Parker se lanzó en 2018 con el objetivo de “explorar los misterios del Sol viajando más cerca de él que cualquier nave espacial anterior”. Su próximo sobrevuelo será en enero de 2022, durante el cual buscará más detalles sobre esta estrella.

