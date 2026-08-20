¿Septiembre? Sismológico Nacional revela el mes con más terremotos en México

Apenas cruzamos la primera mitad del año y se han reportado sismos en diversos países alrededor del mundo y México no ha sido la excepción.

A raíz de los catastróficos terremotos que azotaron a nuestro país en septiembre de 1985, 2017 y 2022, existe la creencia popular de que este es el mes con más actividad sísmica del año.

¿Cuál es el mes con más sismos en México?

La creencia popular indica que septiembre es el mes con más sismos del año, por lo que el Sistema Sismológico Nacional compartió datos de todos los sismos que de han detectado en México desde el 1 de enero de 1990 y hasta al 10 de agosto de 2026.

Sismos en México desde el 1 de enero de 1990 al 10 de agosto de 2026:



Enero 36 mil 331 (Sismo de mayor magnitud 7.8)

Febrero 34 mil 260 (Sismo de mayor magnitud 7.5)

Marzo 31 mil 893 (Sismo de mayor magnitud 7.5)

Abril 31 mil 254 (Sismo de mayor magnitud 7.6)

Mayo 30 mil 644 (Sismo de mayor magnitud 7.1)

Junio 30 mil 209 (Sismo de mayor magnitud 8.2)

Julio 31 mil 959 (Sismo de mayor magnitud 7.8)

Agosto 27 mil 420 (Sismo de mayor magnitud 7.9)

Septiembre 37 mil 825 (Sismo de mayor magnitud 8.2)

Octubre 35 mil 331 (Sismo de mayor magnitud 8.0)

Noviembre 32 mil 570 (Sismo de mayor magnitud 7.6)

Diciembre 33 mil 140 (Sismo de mayor magnitud 7.5)

Los resultados de la base de datos cambian cada año, por lo que no se puede establecer que siempre va a temblar en septiembre.

#IMPORTANTE 🚨 Se registró un nuevo sismo de magnitud 5.6 en Indonesia, con epicentro en la ciudad de Ende 🌋🌎 pic.twitter.com/dqnDNYJm0k — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 20, 2026

¿Cuál es el estado de México con más sismos en lo que va del 2026?

Los datos del Sistema Sismológico Nacional hasta el 19 de agosto señalan que Guerrero es el estado de la República Mexicana que más movimientos telúricos ha presentado en lo que va del 2026.

Estados con más sismos en México:

