La zona cero de los temblores: este es el estado de México con más sismos en 2026

México es considerado uno de los países con más actividad sísmica gracias a su ubicación, en donde interactúan cinco placas tectónicas; esto hace que ciertas entidades concentren más sismos de lo habitual, pero en particular, hay un estado que más temblores ha registrado en lo que va del 2026.

De acuerdo con datos abiertos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), entre el 1 de enero y el 19 de agosto de 2026 se han contabilizado hasta 26 mil 380 sismos en todo el territorio mexicano: dos veces más que a principios de los 2000.

¿Dónde ha temblado más en México en lo que va del 2026?

El estado que encabeza la lista oficial es Guerrero, con 8 mil 748 sismos registrados hasta el 19 de agosto. Muy por detrás aparecen Chiapas, con 5 mil 362, y Oaxaca, con 5 mil 336.

La lista de las entidades con mayor actividad sísmica durante el periodo queda así:



Guerrero: 8 mil 748 sismos Chiapas: 5 mil 362 Oaxaca: 5 mil 336 Baja California: mil 451 Baja California Sur:mil 433 Jalisco: mil 101 Colima: 797 Michoacán: 765 Veracruz: 724

Prácticamente, Guerrero, Chiapas y Oaxaca concentran una parte importante de toda la actividad sísmica registrada en estos 8 meses con casi 19 mil 446 sismos.

Mapa de la actividad sísmica en julio de 2026. |SMN

¿Cuál ha sido el mes que más ha temblado en 2026?

Con base en los datos del Sismológico, enero fue el mes que más sismos ha registrado hasta ahora, al sumar 4,758 eventos, seguido por julio con 3,585 y abril con 3,547.

No obstante, el comportamiento de julio también estuvo marcado por algunos de los movimientos de mayor magnitud del año, pues el más fuerte ocurrió el 17 de julio, cuando un sismo de magnitud 7.4 sacudió el suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

El temblor fue seguido por una importante secuencia de réplicas, que hasta el 19 de agosto se habían contabilizado mil 862 réplicas.

#Veracruz #Sismo ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Sismo de magnitud 7.4 sacude el sureste mexicano y provoca suspensión de actividades. El intenso terremoto sorprendió esta mañana a los habitantes de Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz. La fuerte sacudida y las más de 90 réplicas registradas obligaron al gobierno chiapaneco a cancelar todas las actividades laborales y escolares en la entidad. A pesar de la magnitud del movimiento telúrico, las autoridades reportaron únicamente daños menores en infraestructura y dos personas lesionadas. Con información de corresponsales en #Hechos con Javier Alatorre. #Chiapas

¿Cuáles han sido los sismos más fuertes de 2026?

El movimiento de mayor magnitud registrado hasta el corte del 19 de agosto fue el 7.4 del 17 de julio en el suroeste mexicano, por lo que esta información podría ir actualizándose en los siguentes días.

Hasta el momento, los sismos de mayor magnitud han sido:



7.4, ocurrido el 17 de julio a 135 km de Ciudad Hidalgo, Chiapas

6.5, ocurrido el 2 de enero, a 4 km al suroeste de San Marcos, Guerrero

6.5, ocurrido el 17 de julio a 126 km de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

6.3, ocurrido el 17 de julio a 138 km de Ciudad Hidalgo.

¿Por qué tiembla tan seguido en México?

La alta actividad sísmica de México tiene una explicación geológica, pues el país se ubica en una región donde interactúan varias placas tectónicas, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico.

En el caso de Guerrero, la entidad se encuentra entre las placas de Cocos y Norteamérica; la primera se introduce por debajo de la placa de Norteamérica, un proceso conocido como subducción, un efecto que causó uno de los terremotos más fuertes de Colombia.

