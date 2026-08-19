SRE presenta 20 denuncias en EU por la muerte de 17 mexicanos en operativos de ICE

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, confirmó que el gobierno de México interpuso 20 denuncias legales en Estados Unidos tras el fallecimiento de 17 connacionales en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o dentro de centros de detención.

Las acciones jurídicas fueron presentadas ante fiscalías de ocho estados norteamericanos como Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, así como ante fiscalías de distrito y el Departamento de Justicia estadounidense. Asimismo, la Cancillería notificó formalmente de estos hechos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien manifestó conocimiento y preocupación sobre el caso.

Cobertura legal y apoyo económico a las familias de las víctimas

Durante la presentación del informe oficial, el titular de la SRE detalló que los recursos presentados buscan dar seguimiento legal a las circunstancias en que se registraron los fallecimientos bajo la jurisdicción de la autoridad migratoria estadounidense. A la par de los procesos en los tribunales correspondientes, la dependencia informó que se han otorgado apoyos económicos por un monto de 24 mil 788 pesos por caso, destinados de forma prioritaria a cubrir los gastos derivados de la repatriación de los restos de las víctimas hacia territorio nacional.

"También es importante mencionar que se han brindado apoyos por 24 mil 788 pesos, principalmente para repatriaciones de restos de estas personas". "También transmitimos, como lo dimos aquí a conocer, una carta que yo le envié al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien fue recientemente reelecto para este cargo; recibió, o sea, también una respuesta sobre el Alto Comisionado sobre esta misiva, en la cual nos expresó conocimiento y preocupación de la situación", dijo en la conferencia mañanera de este miércoles.

Seguimiento ante instancias internacionales

El funcionario diplomático destacó que la comunicación remitida al organismo internacional forma parte del protocolo de seguimiento para documentar las actuaciones del personal de ICE en las redadas y estancias de resguardo. El gobierno mexicano mantendrá la atención consular en las distintas jurisdicciones para acompañar a las familias afectadas en las diligencias judiciales y supervisar la evolución de las investigaciones que realicen las fiscalías locales y federales en la Unión Americana.

