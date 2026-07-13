Redadas migratorias: SRE interpondrá denuncias en EE. UU. por la muerte de 17 mexicanos en manos del ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará de manera formal denuncias penales ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y diversas fiscalías estatales en la Unión Americana, derivado del fallecimiento de 17 connacionales durante recientes operativos y redadas ejecutadas por autoridades migratorias de ese país. Así se dio a conocer durante la mañanera del Gobierno Federal de este lunes, donde se detalló que estas acciones legales buscan la defensa integral y el respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos en el extranjero.

Entre los expedientes que sustentan esta ofensiva jurídica, destaca de manera prioritaria el último caso registrado en Texas, donde Lorenzo Salgado fue asesinado. Sobre este hecho en particular, se informó que ya se realiza una investigación local por parte de la alcaldía de Houston, a la par de las indagatorias que el propio gobierno de Estados Unidos mantiene abiertas para esclarecer las circunstancias del deceso.

#DerechosHumanos | 17 #mexicanos han muerto en centros de detención del #ICE o en operativos migratorios entre 2025 y 2026.



El canciller Roberto Velasco reveló que México ha respondido con 11 notas de protesta diplomática a Estados Unidos.



Además de que ya se han iniciado… pic.twitter.com/2GqIw2zzzp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 9, 2026

Violaciones a los derechos humanos en centros de detención del ICE

La gravedad de las denuncias presentadas por la SRE no solo abarca los decesos en campo, sino también las condiciones internas de reclusión. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades mexicanas han detectado presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos dentro de los centros de detención migratoria, sumado al saldo crítico de tres mexicanos que perdieron la vida específicamente durante operativos de control del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Previo a la formalización de estas demandas, el canciller Roberto Velasco sostuvo una comunicación directa con el embajador de Estados Unidos en México para informarle sobre la postura del Estado mexicano en la defensa de los ciudadanos. Se reportó que la representación diplomática estadounidense se mostró perceptiva ante la profunda preocupación expresada por la cancillería respecto a las agresiones y la falta de garantías hacia los connacionales en territorio norteamericano.