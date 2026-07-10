“No merecía morir”: Hijos del mexicano Lorenzo Salgado exigen justicia tras ser asesinado por ICE

El pasado 7 de julio, un operativo realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas, terminó en la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta que Lorenzo Salgado Araujo intentó evitar su arresto, desobedeciendo varias instrucciones verbales y, presuntamente, tratando de embestir con su vehículo a un agente del ICE, quien le terminó por disparar.

Sin embargo, la familia del migrante mexicano no cree en la versión oficial de las autoridades estadounidenses y exigen que se investigue a fondo el fallecimiento.

Familia de Lorenzo Salgado Araujo exige justicia

En una emotiva conferencia de prensa, Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo Salgado Araujo, exigió justicia por la muerte de su padre a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Además, habló de la vida cotidiana de su progenitor, quien se dedicaba a la construcción y, según sus palabras, era una persona honesta que buscaba darle lo mejor a su familia y cumplir con el sueño americano como miles de mexicanos que viven en el vecino país.

Lorenzo Salgado Araujo's son: I am calling for a full investigation into the events that transpired on July 7. He did not deserve to be reduced to a headline of Mexican man shot and killed by ICE. He deserved to live a quiet life as Lorenzo Salgado Araujo, a husband, a father,… pic.twitter.com/icOWdsVRnu — Headquarters (@HQNewsNow) July 9, 2026

“Lo que pasó es que mi padre fue seguido por dos carros sin logos. Si mi padre hubiera visto un emblema del ICE o el emblema de cualquier agencia del orden público, mi padre hubiera obedecido, se hubiera detenido y no hubiera huido. Manejó rápido porque pensó que era perseguido. Pensó que le robarían sus herramientas de trabajo”, dijo Ronaldo Salgado.

Asimismo, mencionó que se enteró de la noticia a través de grupos de redes sociales. En ese momento aún se encontraba con vida, pero lamentablemente no pudo resistir por más tiempo a los impactos de bala.

Protestas en Texas por muerte de Lorenzo Salgado Araujo

Durante la mañana del jueves 9 de julio, se reportaron manifestaciones en Texas por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano que fue asesinado a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston.