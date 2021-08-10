Messi aterrizó en París y causa algarabía en aficionados al PSG

El atacante argentino Lionel Messi aterrizó en París donde tras finiquitar su llegada al París Saint-Germain (PSG), se reencontrará con Neymar. La pulga estuvo acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo, de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. La leyenda del futbol llegó al aeródromo de Le Bourget, ubicado a 17 kilómetros al norte de París.

Un jet privado procedente de la ciudad de Barcelona aterrizó en punto de las 15:32 minutos (hora local) de este martes 10 de agosto de 2021.

Leo Messi with Paris Saint-Germain fans at the airport. Celebration time after official announcement. 🇫🇷🌟 #PSG #Messi pic.twitter.com/4Zu4V6wS7D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021

Eufóricos aficionados gritaban ante la llegada de Messi

Un gran grupo de periodistas y aficionados al París Saint-Germain se congregaron en las cercanías del aeropuerto para intenter ver a Messi que recién dejó al Barcelona con una marca de 672 goles en 778 partidos.

La estrella del futbol mundial portó una playera blanca con la leyenda:"Ici est Paris" (Aquí es París), frase utilizada por los seguidores del París Saint-Germain.

🇦🇷✈️ Inminente arribo de Lionel #Messi al aeropuerto Le Bourget. (Pautada para las 10:23h ARG) La euforia de los hinchas franceses es indescriptible. #psg #messiaupsg pic.twitter.com/7AukxgGlaa — INFO PSG (@informacionPSG) August 10, 2021

Desde un primer piso del aeropuerto de Le Bourget, un participativo y sonriente Messi saludó a los eufóricos hinchas del PSG.

Antonela Roccuzzo publicó foto en Instagram con Messi, rumbo a París

"Hacia una nueva aventura": mensaje de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi a bordo del avión que los llevó a París.

📸 Antonela Roccuzzo publicando una foto en Instagram con Lionel Messi... rumbo a París. ✈🇨🇵



SEREMOS UNA LINDA HISTORIA DE AMOR, LO PROMETEMOS LIONEL. 🙏🏽



💙❤ #AllezParis. pic.twitter.com/4MxRSCOzM2 — Paris Saint-Germain 🇫🇷 (@PSG_Goleador) August 10, 2021

Antonela Roccuzzo, esposa del atacante argentino compartió una selfie durante el viaje rumbo a la Ciudad Luz.

Leo Messi "culminará" su contrato con el París Saint-Germain (PSG) una vez supere el reconocimiento médico pertinente que se efectuará en el Hospital Americano de Neuilly ubicado en el oeste de París.

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El contrato de dos años de Lionel Messi con el París Saint-Germain es de aproximadamente 35 millones de dólares por temporada.