Steve Bannon, exasesor de Trump, ofrece declarar al Comité 6 de Enero

El exasesor cercano de Donald Trump, Steve Bannon, dijo al Comité 6 de Enero, la comisión del Congreso que investiga el ataque al Capitolio de Estados Unidos en 2021, que está dispuesto a testificar, un cambio de opinión días antes de que se le juzgue por desacato al Congreso.

En una carta al Comité 6 de Enero vista por Reuters, el abogado de Bannon, Robert Costello, escribió para decir que el expresidente Trump renunciaría al privilegio ejecutivo que Bannon había citado para negarse a comparecer ante el comité.

Bannon, una figura destacada de los círculos mediáticos de derecha que sirvió como estratega jefe de Trump en 2017, está citado a un juicio el 18 de julio por dos cargos de desacato criminal por negarse a testificar o proporcionar documentos.

La carta del abogado dijo que Bannon prefería testificar públicamente, pero la representante Zoe Lofgren, demócrata del comité, dijo a CNN que normalmente el Comité 6 de Enero toma la declaración a puerta cerrada.

El exasesor de la Casa Blanca, #SteveBannon le dice al comité del 6 de enero que quiere testificar en público.https://t.co/V3GIENPjNb pic.twitter.com/hdlgTH1Tmw — The Epoch Times Español (@EpochTimesEs) July 10, 2022

"Esto se prolonga hora tras hora tras hora. Queremos que se respondan todas nuestras preguntas. Y eso no se puede hacer en un formato en vivo", dijo Lofgren. "Tenemos muchas preguntas que hacerle".

Durante las audiencias del comité de la Cámara de Representantes, se han mostrado al público fragmentos grabados en vídeo de testimonios a puerta cerrada de testigos bajo juramento.

A Trump le ha molestado que ninguno de sus partidarios haya testificado en su defensa en las audiencias del Comité 6 de Enero que, al margen del juicio, se centran en el ataque al Capitolio por parte de los partidarios del expresidente, que buscaron frenar la certificación en el Congreso de la derrota de Trump ante Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020.

En una carta a Bannon que vio Reuters, Trump dijo que renunciaba al privilegio ejecutivo porque "observó lo injustamente que usted y otros han sido tratados".

El Comité 6 de Enero de la Cámara de Representantes tiene previsto celebrar audiencias públicas el martes y el jueves de esta semana.